Літній батько розповів страшний випадок, коли його "син" обдурив його на $25 тисяч

Ошуканці з інтернету обдурили старого, заявивши, що його син випадково вбив людину в ДТП, і зажадали у нього чималу суму.

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Чути про те, що ваші безпорадні батьки або бабусі з дідусями стали жертвами шахраїв, — одне з найгірших почуттів у світі. Вони піклувалися про вас усе ваше життя, відвозили вас до школи, витрачали на вас тисячі доларів. Для більшості з нас єдиний спосіб висловити їм свою вдячність — допомогти їм розібратися в сучасних технологіях. Про це пише видання Uunilad.

Нерідко в мережі з'являються звістки про те, що безсердечний, підлий шахрай скористався чиїмось некомпетентним розумінням Інтернету.

Так чоловікові на ім'я Ентоні зателефонував його "син", який пояснив йому, що він потрапив у "жахливу аварію", в якій він збив вагітну жінку, і йому потрібні гроші, щоб внести заставу.

"Це був його голос. Це був абсолютно його голос. У цьому не було жодних сумнівів", — розповів Ентоні.

Але це було не так. Шахрай використовував програмне забезпечення ШІ, щоб імітувати голос свого сина. Усього за кілька хвилин телефонний дзвінок закінчився, і через кілька хвилин він отримав другий дзвінок від "адвоката його сина".

"Він сказав: "Вам потрібно якнайшвидше отримати 9 200 доларів, якщо ви хочете, щоб ваш син вийшов із в'язниці. В іншому разі він просидить 45 днів", — згадує Ентоні.

Незважаючи на свої підозри, він завітав до банку і зняв готівку, бо не міг додзвонитися до сина вчасно.

Трохи згодом адвокат заявив, що заставу було збільшено, тому що "вагітна жінка померла". Тепер "було потрібно" додатково від 15 800 до 25 000 доларів.

Вони повторили процес, і коли він більше не отримував дзвінків, які повідомляли про те, що його "сина" звільнили, вони почали побоюватися найгіршого.

Він згадав, що сказала йому його донька після того, як він дізнався, чи не траплялося щось подібне з кимось іще в Інтернеті.

"Тату, сподіваюся, я помиляюся. Я думаю, тебе щойно обдурили на 25 000 доларів", — розповів він її слова.

Нагадаємо, що Пенсійний фонд України повідомив про випадки шахрайства. Деякі пенсіонери, їхні родичі та опікуни приховують інформацію, порушуючи закон і отримуючи незаконні виплати.