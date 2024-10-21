Чудом выжил: сексуально озабоченный дельфин напал на пловца

Самцы индо-тихоокеанского дельфина-афалины общаются, покусывая друг друга. А недостаток спаривания делает их агрессивными.

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Дельфины — очень чувствительные существа. И на их поведение могут влиять такие факторы, как сексуальная неудовлетворенность. И для людей это опасно. Японскому пловцу чудом удалось спастись от дельфина, который его искусал и чуть не утащил на дно. Об этом пишет Daily Star.

Такума Гото плавал с приятелем на расстоянии 10 метров от острова Цуруга в Японии, когда они столкнулись с сексуально неудовлетворенным дельфином.

Сначала животное нацелилось на его друга, а затем на него самого, когда он поспешил на помощь. "Я знал, что это не акула, но дельфин шел прямо на меня. Он напал на меня и укусил", — сказал 23-летний финансовый работник.

"Дельфин продолжал на меня нападать. И я в какой-то момент подумал, что умру. Больше всего я беспокоился, что меня утащит под воду и дальше в море", — признался Гото.

Его спас серфер, а испуганные зеваки наблюдали за происходящим с пляжа.

У Такумы была обнаружена рана на левом указательном пальце, из-за которой пришлось наложить пять швов, а также раны на обеих руках и плечах.

Нападения дельфинов на людей редки, поскольку они не видят в них добычу. Но эксперты говорят, что "множественные инциденты" на местном уровне были связаны с "одной и той же особью дельфина" — индо-тихоокеанским бутылконосным дельфином, самцы которого общаются с помощью укусов.

Доктор Саймон Аллен из проекта по исследованию дельфинов в заливе Шарк-Бэй заявил, что они "очень социальные животные" и выражают это "очень физическими способами".

"Точно так же, как у людей и других социальных животных, гормональные колебания, сексуальная неудовлетворенность или желание доминировать могут заставить дельфина нанести вред людям, с которыми он взаимодействует", — сказал он. Ученый предупредил, что дельфины не милые безобидные существа. Они сильные животные и даже играя могут нанести людям серьезные травмы.

Напомним, летом 2024 года ученые заметили редких дельфинов разных видов в океане. По непонятным причинам они собрались вместе.