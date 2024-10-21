Дивом вижив: сексуально стурбований дельфін напав на плавця

Самці індо-тихоокеанського дельфіна-афаліни спілкуються покусуючи один одного. А брак спарювання робить їх агресивними.

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Дельфіни — дуже чутливі істоти. І на їхню поведінку можуть впливати такі чинники, як сексуальна незадоволеність. І для людей це небезпечно. Японському плавцю дивом вдалося врятуватися від дельфіна, який його покусав і ледь не потягнув на дно. Про це пише Daily Star.

Такума Гото плавав із приятелем на відстані 10 метрів від острова Цуруга в Японії, коли вони зіткнулися з сексуально незадоволеним дельфіном.

Спочатку тварина націлилася на його друга, а потім на нього самого, коли він поспішив на допомогу. "Я знав, що це не акула, але дельфін ішов прямо на мене. Він напав на мене і вкусив", — сказав 23-річний фінансовий працівник.

"Дельфін продовжував на мене нападати. І я в якийсь момент подумав, що помру. Найбільше я турбувався, що мене потягне під воду і далі в море", — зізнався Гото.

Його врятував серфер, а перелякані роззяви спостерігали за тим, що відбувається, з пляжу.

У Такуми було виявлено рану на лівому вказівному пальці, через яку довелося накласти п'ять швів, а також рани на обох руках і плечах.

Напади дельфінів на людей рідкісні, оскільки вони не бачать у них здобич. Але експерти кажуть, що "множинні інциденти" на місцевому рівні були пов'язані з "однією і тією ж особиною дельфіна" — індо-тихоокеанським пляшконосим дельфіном, самці якого спілкуються за допомогою укусів.

Доктор Саймон Аллен із проєкту з дослідження дельфінів у затоці Шарк-Бей заявив, що вони "дуже соціальні тварини" і висловлюють це "дуже фізичними способами".

"Так само, як у людей та інших соціальних тварин, гормональні коливання, сексуальна незадоволеність або бажання домінувати можуть змусити дельфіна завдати шкоди людям, з якими він взаємодіє", — сказав він. Учений попередив, що дельфіни не милі нешкідливі істоти. Вони сильні тварини і, навіть граючись, можуть завдати людям серйозних травм.

Нагадаємо, влітку 2024 року вчені помітили рідкісних дельфінів різних видів в океані. З незрозумілих причин вони зібралися разом.