Подруги потратили на короткий отпуск в Италии всего по $35: как им это удалось (фото)

Женщины сравнили цену билетов на самолет из Великобритании в Милан со стоимостью поездки на такси с ночной гулянки домой. Они отправились из аэропорта Манчестера в 20:30, а приземлились уже в 22:00.

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Две лучшие подруги из Великобритании, 31-летняя Хлоя Гринвуд и 31-летняя Сенна Глигуи, провели в Милане (Италия) всего 15 часов, но их маршрут был очень насыщенным. Туристки успели побывать в SPA-салоне, выпить коктейли и попробовать традиционные блюда, потратив на перелет всего по 35 долларов. О своем опыте они рассказали изданию Daily Star.

Пара сравнила цену билетов на самолет из Великобритании в Милан со стоимостью поездки на такси с ночной гулянки домой. Они отправились из аэропорта Манчестера в 20:30, а приземлились уже в 22:00.

Хлои очень понравилось в Италии Фото: Chloe Greenwood

"Это даже дешевле, чем пойти в ночной клуб — мы прекрасно провели время. Очень повезло, что погода была хорошей и мы могли посидеть на самых красивых мощеных улочках. Дома ничего подобного не чувствуешь. Множество мелочей сделали этот день идеальным. Все, что мы упаковали в сумку — это бикини, паспорта и по книжке на каждую", — делится впечатлениями Хлоя, которая зарабатывает на жизнь, развлекая детей в Ливерпуле.

Женщинам очень понравилась итальянская еда Фото: Chloe Greenwood

Перед тем, как отправиться домой, подруги хорошо поужинали, заказав спагетти, тальятелле, пиццу, "Апероль" и лимончелло.

Расходы подруг за день

Перелет в Милан и обратно: 35 долларов;

Трансфер: 5 долларов;

Завтрак: 16 долларов (круассан, апельсиновый сок и капучино);

Метро: 2 доллара;

SPA: 195 долларов;

Ужин: 54 доллара (спагетти, тальятелле, пицца, "Апероль", лимончелло);

Общая сумма — 177 долларов на одного.

Напомним, ранее Фокус писал, что 49-летняя Шэрон Саммер из Великобритании улетела в Милан (Италия) на один день, потому что это оказалось гораздо дешевле, чем поездка в Лондон. Путешественница провела насыщенный день за границей вместе со своим 36-летним возлюбленным Дэном Паддифутом.

А вот опытная путешественница и блогерша из Великобритании, которую зовут Эм, поделилась советами, как найти лучшие варианты для дешевого отпуска. На своей странице в TikTok она утверждает, что слетать за границу на выходные можно за 100 евро (около 4,5 тыс. грн).