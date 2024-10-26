Подруги витратили на коротку відпустку в Італії лише по $35: як їм це вдалось (фото)

Жінки порівняли ціну квитків на літак з Великої Британії до Мілана з вартістю поїздки на таксі з нічної гулянки додому. Вони вирушили з аеропорту Манчестера о 20:30, а приземлилися вже о 22:00.

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Дві найкращі подруги з Великої Британії, 31-річна Хлоя Грінвуд та 31-річна Сенна Глігуї, провели у Мілані (Італія) лише 15 годин, але їхній маршрут був дуже насиченим. Туристки встигли побувати у SPA-салоні, випити коктейлів та спробувати традиційні страви, витративши на переліт всього по 35 доларів. Про свій досвід вони розповіли виданню Daily Star.

Пара порівняла ціну квитків на літак з Великої Британії до Мілана з вартістю поїздки на таксі з шаленої нічної гулянки додому. Вони вирушили з аеропорту Манчестера о 20:30, а приземлилися вже о 22:00.

Хлої дуже сподобалось в Італії Фото: Chloe Greenwood

"Це навіть дешевше, ніж піти в нічний клуб — ми чудово провели час. Дуже пощастило, що погода була гарною й ми могли посидіти на найкрасивіших брукованих вуличках. Вдома нічого подібного не відчуваєш. Безліч дрібниць зробили цей день ідеальним. Усе, що ми спакували у сумку — це бікіні, паспорти й по книжці на кожну", — ділиться враженнями Хлоя, яка заробляє на життя, розважаючи дітей у Ліверпулі.

Жінкам дуже сподобалась італійська їжа Фото: Chloe Greenwood

Перед тим, як вирушити додому, подруги добре повечеряли, замовивши спагеті, тальятеле, піцу, "Апероль" та лімончело.

Витрати подруг за день

Переліт до Мілану і назад: 35 доларів;

Трансфер: 5 доларів;

Сніданок: 16 доларів (круасан, апельсиновий сік і капучино);

Метро: 2 долари;

SPA: 195 доларів;

Вечеря: 54 долари (спагеті, тальятеле, піца, "Апероль", лімончело);

Загальна сума — 177 доларів на одну людину.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 49-річна Шерон Саммер з Великої Британії полетіла до Мілану (Італія) на один день, бо це виявилось набагато дешевше, аніж поїздка до Лондона. Мандрівниця провела насичений день за кордоном разом зі своїм 36-річним коханим Деном Паддіфутом.

А от досвідчена мандрівниця та блогерка з Великої Британії, яку звуть Ем, поділилася порадами, як знайти найкращі варіанти для дешевої відпустки. На своїй сторінці у TikTok вона стверджує, що злітати за кордон на вихідні можна за 100 євро (близько 4,5 тис. грн).