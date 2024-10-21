ИИ помогает девушке логично выстраивать аргументы в личных спорах и может отметить неуверенность человека в себе, отмечают журналисты.

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Мужчина пожаловался, что его девушка использует ChatGPT в спорах. При этом ИИ отмечает, что он не уверен в себе и не может понять изложенные аргументы, пишет New York Post.

"Моя девушка использует ChatGPT каждый раз, когда у нас возникают разногласия", — поделился он.

25-летний мужчина объяснил, что у него и его 28-летней девушки за восемь месяцев отношений было несколько крупных ссор и мелких разногласий. Каждый раз во время споров девушка "выходила и обсуждала спор" с ChatGPT, а иногда даже оставаясь любимым в одной комнате. Каждый раз, когда она это делает, девушка "возвращается с хорошо выстроенными аргументами, разбивая все, что я сказал или сделал во время нашего спора".

"Я объяснил ей, что мне не нравится, когда она это делает, потому что мне это похоже на засаду человеческих мыслей и мыслей робота. Человеку практически невозможно запомнить каждую мелкую деталь и разложить ее по частицам, но у ИИ с этим нет проблем", — написал пользователь.

Мужчина отмечает, что каждый раз при выражении его чувств относительно ситуации девушка отмечает, что "ChatGPT говорит, что ты неуверен в себе" или "ChatGPT говорит, что у тебя нет эмоциональной пропускной способности понять, что я говорю".

"Моя главная проблема в том, что она формулирует подсказки, поэтому если она объяснит, что я не прав, это приведет к согласию, даже если у меня не будет возможности что-то объяснить", — добавил он.

В комментариях многие согласились с автором сообщения, отметив, что ChatGPT "предвзято относится к информации, вводимой пользователем". Ему рекомендовали также обсуждали действия девушки с помощью ИИ или же сказать ей, что ChatGPT посоветовал паре разойтись.

"Я заметил, что он запрограммирован на усиление вашей позиции... Он просит людей оценивать ответы. Она считает, что он беспристрастен, потому что это робот, но это робот, запрограммированный говорить людям то, что они хотят услышать", — добавил другой пользователь.

Также мужчине посоветовали спросить у ChatGPT, действительно ли он "был дураком" в этих ситуациях.

"Хотя ИИ может быть полезным во многих вещах, он не должен заменять настоящие человеческие разговоры, которые являются тонкими, эмоциональными и требуют сочувствия... Хотя ИИ может предоставлять вдумчивые ответы, он не заменит эмоционального интеллекта и не поймет сложности отношений", — таким был ответ ChatGPT.

Инструмент II также отметил, что "Как вы упомянули, то, как она формулирует свои подсказки, влияет на советы или обратную связь, которые она получает. Если он в первую очередь объясняет ситуацию таким образом, который выгоден его стороне, ответ, скорее всего, будет отражать это. Это делает его односторонним инструментом, а не справедливым посредником".

Напомним, в июле стало известно, что Кристи Энджел из США, которая потеряла своего близкого друга Камеруна Скраггса в 2020 году, решила "оживить" его с помощью искусственного интеллекта. Она воспользовалась системой, которая использует современные технологии для имитации текстового разговора.

В октябре компания EVA AI создала цифровую копию культовой звезды 70-х Линды Лавлейс с помощью искусственного интеллекта. Это позволило фанатам общаться с ней через сообщения, голосовые заметки и видео.