Звезду фильмов для взрослых "воскресили" с помощью ИИ: с ней можно общаться по видеосвязи

Компания EVA AI создала цифровую копию культовой звезды 70-х Линды Лавлейс с помощью искусственного интеллекта, позволяя фанатам общаться с ней через сообщения, голосовые заметки и видео.

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Искусственный интеллект продолжает набирать популярность, открывая новые возможности для использования. Технологии позволяют машинам имитировать мышление человека, и многие компании уже активно применяют их для поддержки клиентов, создания обучающих видео и анализа данных. Одним из самых смелых проектов в этой сфере стала разработка компании EVA AI — цифровая копия культовой звезды фильмов для взрослых 70-х годов Линды Лавлейс. Об этом пишет Daily Star.

Линда Лавлейс, настоящее имя которой Линда Сьюзан Борман, стала иконой индустрии после выхода ряда откровенных фильмов, принесших ей мировую известность. Несмотря на ее смерть в 2002 году, Лавлейс до сих пор остается фигурой, вызывающей восхищение у нескольких поколений поклонников.

Теперь благодаря инновациям EVA AI фанаты могут общаться с Лавлейс через текстовые сообщения, голосовые заметки и даже обмениваться фото и видео.

"Линда Лавлейс — известное имя, и она посвятила жизнь защите прав женщин в индустрии для взрослых, что глубоко откликается в наших ценностях", — отметила Камилла С., глава бренда EVA AI. "Мы хотели предоставить пользователям возможность больше узнать о ее жизни и наследии через уважительную и информативную платформу".

Цифровой двойник Лавлейс был тщательно разработан на основе архивных данных, имитируя ее манеру общения и реальные события из жизни. Пользователи могут поучаствовать в интерактивных диалогах на темы, связанные с ее биографией и историей.

Камилла добавила: "Фильмы Лавлейс в 1970-х годах шокировали аудиторию, но одновременно привлекли внимание к вопросам прав женщин, что стало важным направлением в ее жизни. Проект с ИИ — это наша попытка не только сохранить память о ней, но и использовать технологии для "возвращения к жизни" тех, кто оказал влияние на современное общество".

Напомним, австралийская авиакомпания Qantas извинилась перед пассажирами за инцидент во время рейса из Сиднея в Токио, когда на всех экранах появился фильм "18+".

Также сообщалось, что профессор оконфузился в университете во время лекции по математике. Скучное занятие со сложными формулами и задачами стало намного веселее, когда в ходе презентации на экране его ноутбука, который ретранслировался с помощью проектора, появились вкладки с платного сайта для взрослых.