Зірку фільмів для дорослих "воскресили" за допомогою ШІ: з нею можна спілкуватися по відеозв'язку

Компанія EVA AI створила цифрову копію культової зірки 70-х Лінди Лавлейс за допомогою штучного інтелекту, даючи змогу фанатам спілкуватися з нею через повідомлення, голосові нотатки та відео.

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Штучний інтелект продовжує набирати популярність, відкриваючи нові можливості для використання. Технології дають змогу машинам імітувати мислення людини, і багато компаній уже активно застосовують їх для підтримки клієнтів, створення навчальних відео та аналізу даних. Одним із найсміливіших проєктів у цій сфері стала розробка компанії EVA AI — цифрова копія культової зірки фільмів для дорослих 70-х років Лінди Лавлейс. Про це пише Daily Star.

Лінда Лавлейс, справжнє ім'я якої Лінда Сюзан Борман, стала іконою індустрії після виходу низки відвертих фільмів, які принесли їй світову популярність. Попри її смерть 2002 року, Лавлейс досі залишається фігурою, що викликає захоплення у кількох поколінь шанувальників.

Тепер завдяки інноваціям EVA AI фанати можуть спілкуватися з Лавлейс через текстові повідомлення, голосові нотатки і навіть обмінюватися фото і відео.

"Лінда Лавлейс — відоме ім'я, і вона присвятила життя захисту прав жінок в індустрії для дорослих, що глибоко відгукується в наших цінностях, — зазначила Камілла С., голова бренду EVA AI. — Ми хотіли надати користувачам можливість більше дізнатися про її життя та спадщину через шанобливу та інформативну платформу".

Цифровий двійник Лавлейс був ретельно розроблений на основі архівних даних, імітуючи її манеру спілкування і реальні події з життя. Користувачі можуть взяти участь в інтерактивних діалогах на теми, пов'язані з її біографією та історією.

Камілла додала: "Фільми Лавлейс у 1970-х роках шокували аудиторію, але водночас привернули увагу до питань прав жінок, що стало важливим напрямком у її житті. Проєкт із ШІ — це наша спроба не тільки зберегти пам'ять про неї, а й використовувати технології для "повернення до життя" тих, хто вплинув на сучасне суспільство".

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