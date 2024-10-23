Британцы взобрались на вершину горы мимо очереди и неожиданно шокировали туристов

Самая впечатляющая вершина Уэльса популярна среди туристов, поскольку раньше известный альпинист Эдмунд Хиллари готовился тут к восхождению на Эверест.

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Блогер Лорелл, известный как lxr.fitness на TikTok, поделился видео с собой и своими друзьями, приближающимися к вершине Сноудона, самой высокой вершине Уэльса. Они шокировали нескольких человек, когда достигли вершины, просто обойдя очередь. Об этом пишет Mirror.

На вершину без очередей

Приятели вызвали споры после того, как решили обойти очередь на вершине Сноудона. Самая впечатляющая вершина Уэльса (валл. Yr Wyddfa) высотой 1085 метров, очень популярна среди туристов, когда-то известный альпинист Эдмунд Хиллари готовился тут к восхождению на Эверест. Так что ближе к вершине Сноудона выстраивается целая очередь.

Но блогер со своими друзьями просто обошли всех остальных, ожидающих подъема к вершине.

В видеоролике об их приключении Лорелл написал: "Точка зрения: Вы прошли мимо очереди на вершине Сноудона". Он добавил, что "извиняется, не извиняясь". В то время как некоторые комментаторы были возмущены, другие, похоже, согласились с его подходом.

Один человек прокомментировал: "Тот, кто стоит в очереди, чтобы подняться на гору, — идиот, и ему следует спуститься с горы". Другой написал, что "мы любим воображаемые очереди", а еще один назвал очереди на вершины гор "глупостью".

Еще один комментатор сообщил, что он когда-то сделал то же самое и какая-то женщина пригрозила скинуть его с обрыва.

Впрочем, спешка блогера была неоправданной, хоть он и достиг вершины и приложил ладонь к памятному знаку, но в этот день гора Сноудон была затянута туманом, так что потрясающих фото ему сделать не удалось.

Вид ради которого все лезут на Сноудон Фото: Соцсети

А между тем с вершины Yr Wyddfa в хорошую погоду открывается вид на видна Ирландия (Республика Ирландия и Северная Ирландия), Шотландия, Англия и остров Мэн, а также 24 графства, 29 озер и 17 островов. Вид между Сноудоном и Мерриком (южная Шотландия) является самой длинной теоретической прямой видимостью Британских островов в 232 км. На практике при существующих атмосферных условиях такие наблюдения можно сделать крайне редко.

Напомним, очереди на вершину популярных гор обычное дело. Даже на Эверест в ясную погоду выстраивается целая цепочка из желающих достигнуть вершины. Только в случае с Эверестом это смертельно опасно, так как из-за недостатка кислорода выстоять эту очередь удается не всем желающим.