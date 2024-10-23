Британці піднялися на вершину гори повз чергу і несподівано шокували туристів

Найбільш вражаюча вершина Уельсу популярна серед туристів, оскільки раніше відомий альпініст Едмунд Гілларі готувався тут до сходження на Еверест.

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Блогер Лорелл, відомий як lxr.fitness на TikTok, поділився відео з собою і своїми друзями, які наближаються до вершини Сноудона, найвищої вершини Уельсу. Вони шокували кількох людей, коли досягли вершини, просто обійшовши чергу. Про це пише Mirror.

На вершину без черг

Приятелі викликали суперечки після того, як вирішили обійти чергу на вершині Сноудона. Найбільш вражаюча вершина Уельсу (валл. Yr Wyddfa) заввишки 1085 метрів, дуже популярна серед туристів, колись відомий альпініст Едмунд Гілларі готувався тут до сходження на Еверест. Тож ближче до вершини Сноудона вишиковується ціла черга.

Але блогер зі своїми друзями просто обійшли всіх інших, які очікують підйому до вершини.

У відеоролику про їхню пригоду Лорелл написав: "Точка зору: Ви пройшли повз чергу на вершині Сноудона". Він додав, що "вибачається, не вибачаючись". У той час як деякі коментатори були обурені, інші, схоже, погодилися з його підходом.

Одна людина прокоментувала: "Той, хто стоїть у черзі, щоб піднятися на гору, — ідіот, і йому слід спуститися з гори". Інший написав, що "ми любимо уявні черги", а ще один назвав черги на вершини гір "дурістю".

Ще один коментатор повідомив, що він колись зробив те саме і якась жінка пригрозила скинути його з обриву.

Утім, поспіх блогера був невиправданим, хоч він і досяг вершини та доклав долоню до пам'ятного знака, але цього дня гора Сноудон була затягнута туманом, тож приголомшливих фото йому зробити не вдалося.

Вид заради якого всі лізуть на Сноудон Фото: Соцмережi

А тим часом з вершини Yr Wyddfa в гарну погоду відкривається краєвид на видиму Ірландію (Республіка Ірландія та Північна Ірландія), Шотландію, Англію та острів Мен, а також 24 графства, 29 озер і 17 островів. Вид між Сноудоном і Мерріком (південна Шотландія) є найдовшою теоретичною прямою видимістю Британських островів у 232 км. На практиці за наявних атмосферних умов такі спостереження можна зробити вкрай рідко.

Нагадаємо, черги на вершину популярних гір — звичайна справа. Навіть на Еверест у ясну погоду шикується цілий ланцюжок із охочих досягти вершини. Тільки у випадку з Еверестом це смертельно небезпечно, оскільки через нестачу кисню вистояти цю чергу вдається не всім охочим.