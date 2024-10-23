Украденный в Лондоне Land Rover неожиданно нашелся в российском Иркутске

Премиальный Land Rover Discovery Sport, угнанный у британского владельца, был обнаружен через Интерпол и конфискован в Сибири.

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Land Rover, угнанный в Лондоне, был обнаружен в российском Иркутске, когда новый "владелец" попытался зарегистрировать транспортное средство, стоимость которого в Великобритании составляет около 75 тысяч долларов. Теперь российская полиция арестовала авто и пообещала вернуть его законному владельцу. Об этом пишет Daily Mail.

Украденный в Лондоне Land Rover нашелся в Иркутске Фото: Скриншот

"Проявляя бдительность, сотрудники полиции инициировали проверку транспортного средства", — сообщили в УМВД России по Иркутской области, которая находится более чем в 8000 км от Лондона. Во время регистрации в органах ГАИ инспектор засомневался, так как на автомобиле были установлены иностранные государственные регистрационные знаки.

Черный кроссовер был обнаружен через Интерпол — и российские власти заявили, что он будет возвращен законному владельцу.

Идентификационные номера кузова и двигателя автомобиля совпадали с номерами угнанного автомобиля, что указывало на то, что он был вывезен бандой, занимающейся незаконной торговлей транспортными средствами.

Россияне не сообщили ни оригинального номерного знака, ни имени владельца-британца. Иркутск находится в пяти часовых поясах к востоку от столицы России Москвы.

Land Rover был идентифицирован как угнанный, когда новый "владелец" попытался его зарегистрировать.

Британские СМИ отмечают, что автомобили Range Rover, настолько легко угнать, что владельцы в Лондоне теперь прибегают к крайним методам, чтобы обезопасить свои авто. Они пристегивают их цепями к деревьям, как велосипеды.

Сверхпрочную цепь обматывают вокруг автомобиля и дерева как минимум дважды и закрепляют большим навесным замком, чтобы отпугнуть воров.

Прикованные Land Rover в Лондоне

Элитный бренд столкнулся с репутационным кризисом после того, как владельцы пожаловались на то, что их автомобили стали слишком дорогими для страхования из-за волны краж по всей стране.

Оказалось, что в штатной противоугонной системе Jaguar-Land Rover есть уязвимость. Профессиональные угонщики покупают на "черном рынке" аппаратное и программное обеспечение, которое позволяет обходить противоугонную систему и ее иммобилайзер за считанные минуты. Технология угона Land Rover такова: для этого требуются всего два устройства — болванка ключа и устройство, которое вставляется в диагностический разъем автомобиля, затем вставляется болванка ключа. Ее достаточно подержать несколько секунд, после чего в салоне зажигается свет и двигатель заводится.

Напомним, кроме волны краж Land Rover Британию также захватила волна краж айфонов. Телефоны потом всплывают в Китае, в городе Шэньчжэнь, который расположен на юге Китая, рядом с границей с Гонконгом. Он известен, как "Кремниевая долина" КНР из-за своих многочисленных технологических фабрик.