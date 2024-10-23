Вкрадений у Лондоні Land Rover несподівано знайшовся в російському Іркутську

Преміальний Land Rover Discovery Sport, викрадений у британського власника, був виявлений через Інтерпол і конфіскований у Сибіру.

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Land Rover, викрадений у Лондоні, був виявлений у російському Іркутську, коли новий "власник" спробував зареєструвати транспортний засіб, вартість якого у Великій Британії становить близько 75 тисяч доларів. Тепер російська поліція заарештувала авто і пообіцяла повернути його законному власнику. Про це пише Daily Mail.

Вкрадений у Лондоні Land Rover знайшовся в Іркутську Фото: Скриншот

"Виявляючи пильність, співробітники поліції ініціювали перевірку транспортного засобу", — повідомили в УМВС Росії в Іркутській області, яка розташована більш ніж за 8000 км від Лондона. Під час реєстрації в органах ДАІ інспектор засумнівався, оскільки на автомобілі були встановлені іноземні державні реєстраційні знаки.

Чорний кросовер було виявлено через Інтерпол — і російська влада заявила, що його повернуть законному власнику.

Ідентифікаційні номери кузова та двигуна автомобіля збігалися з номерами викраденого автомобіля, це вказує на те, що він був вивезений бандою, яка займається незаконною торгівлею транспортними засобами.

Росіяни не повідомили ні оригінального номерного знака, ні імені власника-британця. Іркутськ розташований у п'яти часових поясах на схід від столиці Росії Москви.

Land Rover був ідентифікований як викрадений, коли новий "власник" спробував його зареєструвати.

Британські ЗМІ зазначають, що автомобілі Range Rover, настільки легко викрасти, що власники в Лондоні тепер вдаються до крайніх методів, щоб убезпечити свої авто. Вони пристібають їх ланцюгами до дерев, як велосипеди.

Надміцний ланцюг обмотують навколо автомобіля і дерева щонайменше двічі та закріплюють великим навісним замком, щоб відлякати злодіїв.

Прикуті Land Rover у Лондоні

Елітний бренд зіткнувся з репутаційною кризою, після того як власники поскаржилися на те, що їхні автомобілі стали надто дорогими для страхування через хвилю крадіжок по всій країні.

Виявилося, що в штатній протиугінній системі Jaguar-Land Rover є вразливість. Професійні викрадачі купують на "чорному ринку" апаратне і програмне забезпечення, яке дає змогу обходити систему проти викрадення та її іммобілайзер за лічені хвилини. Технологія викрадення Land Rover така: для цього потрібні всього два пристрої — болванка ключа і пристрій, який вставляють у діагностичний роз'єм автомобіля, потім вставляється болванка ключа. Її досить потримати кілька секунд, після чого в салоні запалюється світло і двигун заводиться.

Нагадаємо, крім хвилі крадіжок Land Rover Британію також захопила хвиля крадіжок айфонів. Телефони потім спливають у Китаї, у місті Шеньчжень, що розташоване на півдні Китаю, поруч із кордоном із Гонконгом. Воно відоме, як "Кремнієва долина" КНР через свої численні технологічні фабрики.