Женщина перевернула весь дом, чтобы найти причину вони: потом раскрылась неожиданная правда

Хозяйка сделала все возможное, чтобы избавиться от запаха — мыла стены, мебель, плинтусы, бытовую технику, но ничего не помогало.

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Женщина со Среднего Запада (США) пожаловалась на плохой запах в своем доме. Чтобы найти причину вони, она буквально перевернула все помещение, однако сначала ничего не узнала. О своем опыте она рассказала на одном из Reddit-форумов.

"Там пахло собачьей едой, почти как в зоомагазине. Сначала подумала, что собака спрятала где-то вонючую игрушку. Перевернула весь дом, чтобы избавиться от запаха, мыла стены, мебель, плинтусы, бытовую технику и все, что попадалось на глаза, но ничего не помогало. Предположила, что это может быть из-за мусорных баков, но их часто вывозят, а потом заподозрила, что в стене сдохла мышь. Мы также на всякий случай заменили фильтр для очистки воздуха раньше срока", — рассказывает автор сообщения, которое собрало 40 тысяч лайков и сотни комментариев.

Однако правду женщина узнала только тогда, когда неприятный запах исчез.

"На дороге перед нашим домом с середины августа велось строительство. Около недели назад строительная бригада переехала на параллельную улицу, чтобы продолжить проект. Примерно в то же время я перестала чувствовать неприятный запах. То есть с моим домом все в порядке", — пояснила она.

Многие пользователи Reddit в комментариях к посту поделились своими мыслями, признавшись, что переживали подобный опыт.

"Однажды со мной такое случилось на музыкальном фестивале. Кто-то оставил рядом с палаткой гору дерьма. Никогда больше. Меня чуть не стошнило";

"После того, как вы описали проблему, я поверила, что с вашим домом что-то не так. Просто представьте себе облегчение от осознания того, что это был портативный туалет строителей";

"Как строитель я вам сочувствую".

Напомним, ранее Фокус писал, что 1200 пассажиров французского экспресса TGV, который следовал из города Нант в Париж (Франция), пришлось немедленно эвакуировать на вокзале в Сабле-сюр-Сарт вблизи Ле-Мана из-за "зверского запаха" в одном из вагонов поезда.

А вот 28-летняя Джеки Феликс из Юнион-Сити (Калифорния, США) однажды почувствовала на кухне неприятный запах, но сначала подумала, что это доносится из мусорного бака и вынесла его на улицу. Впрочем, вонь так и не выветрилась. Проверив в помещении все закоулки, она наткнулась на опоссума, который спрятался у задней стенки духовки.