Жінка перевернула весь дім, аби знайти причину смороду: потім розкрилась несподівана правда

Господиня зробила все можливе, щоб позбутися запаху – мила стіни, меблі, плінтуси, побутову техніку, але нічого не допомагало.

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Жінка з Середнього Заходу (США) поскаржилась на поганий запах у своєму будинку. Аби знайти причину смороду, вона буквально перевернула все помешкання, однак спершу нічого не дізналась. Про свій досвід вона розповіла на одному з Reddit-форумів.

"Там пахло собачою їжею, майже як у зоомагазині. Спочатку подумала, що собака сховав десь смердючу іграшку. Перевернула весь будинок, щоб позбутися запаху, мила стіни, меблі, плінтуси, побутову техніку і все, що потрапляло на очі, але нічого не допомагало. Припустила, що це може бути через сміттєві баки, але їх часто вивозять, а потім запідозрила, що у стіні здохла миша. Ми також про всяк випадок замінили фільтр для очищення повітря раніше терміну", — розповідає авторка допису, який зібрав 40 тисяч вподобань та сотні коментарів.

Однак правду жінка дізналась лише тоді, коли неприємний запах зник.

"На дорозі перед нашим будинком з середини серпня велося будівництво. Близько тижня тому будівельна бригада переїхала на паралельну вулицю, аби продовжити проєкт. Приблизно в той же час я перестала відчувати неприємний запах. Тобто з моїм будинком все гаразд", — пояснила вона.

Чимало користувачів Reddit у коментарях до посту поділилися своїми думками, зізнавшись, що переживали подібний досвід.

"Одного разу зі мною таке трапилось на музичному фестивалі. Хтось залишив поруч з наметом гору лайна. Ніколи більше. Мене мало не знудило";

"Після того, як ви описали проблему, я повірила, що з вашим будинком щось не так. Просто уявіть собі полегшення від усвідомлення того, що це був портативний туалет будівельників";

"Як будівельник я вам співчуваю".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 1200 пасажирів французького експреса TGV, який прямував з міста Нант до Парижа (Франція), довелось негайно евакуювати на вокзалі в Сабле-сюр-Сарт поблизу Ле-Мана через "звірячий запах" в одному з вагонів поїзда.

А от 28-річна Джекі Фелікс з Юніон-Сіті (Каліфорнія, США) одного дня відчула на кухні неприємний запах, але спершу подумала, що це доноситься зі сміттєвого бака й винесла його на вулицю. Втім, сморід так і не вивітрився. Перевіривши у приміщені всі закапелки, вона натрапила на опосума, який заховався біля задньої стінки духовки.