Мужчина попробовал плод, вызывающий "самую большую в мире зависимость": что произошло потом

Согласно исследованию Британского института здравоохранения (NIH), это тонизирующее средство обладает канцерогенными свойствами и вызывает ряд побочных эффектов.

Related video

Путешественник Нолан Сомюр побывал в Филиппинах, что на юго-востоке Азии, где попробовал "паан" — тонизирующее средство, вызывающее "самую большую зависимость" и имеющее ряд опасных побочных эффектов. "Допинг" готовят из ореха ареки и листочка бетеля. О своем опыте мужчина рассказал в TikTok.

Подойдя к маленькой филиппинской лавочке, Нолан спросил: "Друзья, вы продаете паан?". Молодая девушка ответила ему утвердительно, предложив продукцию на выбор.

Кстати, в некоторых частях Азии люди часто используют это тонизирующее средство вместо того, чтобы покупать сигареты. Они идут по улицам и выплевывают пожеванные остатки "допинга".

Позже к Сомюру подошел один из местных мужчин: он показал, как правильно употреблять опасный для жизни и здоровья плод. "Удалите семена внутри и скрутите их в листок", — сказал он, демонстрируя последовательность действий.

Путешественник попробовал экзотическое тонизирующее средство Фото: TikTok

Реагируя на это видео, один из пользователей TikTok предупредил об опасности и возможных рисках употребления "паана".

"Также пробовал его в Китае. Только дожевал, как мне сразу захотелось еще одну. Дикое ощущение", — вспоминает он;

Другой добавил: "Безумно опасный плод";

"Это продается на азиатском рынке недалеко от моего дома. Торговец сказал, что оно вызывает сильную зависимость", — прокомментировал следующий юзер.

Согласно исследованию Британского института здравоохранения (NIH), орех арека действительно вызывает сильную зависимость, обладает канцерогенными свойствами и вызывает ряд побочных эффектов.

"Люди, которые пробуют этот плод, сообщают об улучшении самочувствия и выносливости, эйфории, успокаивающем воздействии, стимуляции пищеварения, улучшении состояния ротовой полости и десен. Кроме того, они чувствуют тепло в теле, обильное потоотделение, учащенное сердцебиение и повышенную концентрацию внимания. Эти неврологические эффекты свидетельствуют о том, что химические вещества, содержащиеся в орехах, влияют на вегетативную нервную систему на разных уровнях", — говорится в исследовании ученых.

Напомним, ранее Фокус писал, что 39-летняя Лаура Слязайте из Лондона (Великобритания) чувствует себя здоровее, чем когда-либо, несмотря на то, что не ела фруктов и овощей больше года. Когда-то женщина была вегетарианкой и питалась растительной пищей, состоявшей в основном из сырых овощей и фруктов, но при этом страдала от повышенного уровня сахара в крови и плохого сна. Теперь она решилась на кардинальные изменения.

А вот британская писательница Джули Кук провела эксперимент и попробовала в течение трех дней спать по четырнадцать часов в сутки. Женщина подсчитала, что можно сбросить почти 5 кг, если прожить с таким графиком в течение одного месяца.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.