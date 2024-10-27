Чоловік спробував плід, що викликає "найбільшу в світі залежність": що сталося потім

Згідно з дослідженням Британського інституту охорони здоров'я (NIH), цей тонізуючий засіб має канцерогенні властивості та спричиняє низку побічних ефектів.

Related video

Мандрівник Нолан Сомюр побував у Філіппінах, що на південному сході Азії, де скуштував "паан" — тонізуючий засіб, що викликає "найбільшу в світі залежність" й має низку небезпечних побічних ефектів. "Допінг" готують з горіха ареки та листочка бетелю. Про свій досвід чоловік розповів у TikTok.

Підійшовши до маленької філіппінської крамнички, Нолан запитав: "Друзі, ви продаєте мому?". Молода дівчина відповіла йому ствердно, запропонувавши продукцію на вибір.

До речі, у деяких частинах Азії люди часто використовують цей тонізуючий засіб замість того, щоб купувати цигарки. Подекуди можна спостерігати, як люди йдуть вулицями й забруднюють землю, випльовуючи пожовані рештки "допінгу".

Згодом до Сомюра підійшов один з місцевих чоловіків: він показав, як правильно вживати небезпечний для життя та здоров’я плід. "Видаліть насіння всередині й скрутіть його у листок", — сказав він, демонструючи послідовність дій.

Мандрівник спробував екзотичний тонізуючий засіб Фото: TikTok

Реагуючи на це відео, один з користувачів TikTok попередив про небезпеку та можливі ризики вживання "паану".

"Також пробував його у Китаї. Щойно дожував, як мені одразу захотілося ще одну. Дике відчуття", — згадує він;

Інший додав: "Шалено небезпечний плід";

"Це продається на азійському ринку неподалік мого дому. Торговець сказав, що воно викликає сильну залежність", — прокоментував наступний юзер.

Згідно з дослідженням Британського інституту охорони здоров'я (NIH), горіх арека дійсно викликає сильну залежність, має канцерогенні властивості та спричиняє низку побічних ефектів.

"Люди, які пробують цей плід, повідомляють про покращення самопочуття та витривалості, ейфорію, заспокійливий вплив, стимуляцію травлення, поліпшення стану ротової порожнини та ясен. Крім того, вони відчувають тепло у тілі, рясне потовиділення, прискорене серцебиття й підвищену концентрацію уваги. Ці неврологічні ефекти свідчать про те, що хімічні речовини, що містяться в горіхові, впливають на вегетативну нервову систему на різних рівнях", — йдеться у дослідженні вчених.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 39-річна Лаура Слязайте з Лондона (Велика Британія) почувається здоровішою, аніж будь-коли, попри те, що не їла фруктів та овочів більше як рік. Колись жінка була вегетаріанкою й харчувалася рослинною їжею, що складалася здебільшого з сирих овочів та фруктів, але при цьому страждала від підвищеного рівня цукру в крові та поганого сну. Тепер вона наважилась на кардинальні зміни.

А от британська письменниця Джулі Кук провела експеримент і спробувала впродовж трьох днів спати по чотирнадцять годин на добу. Жінка підрахувала, що можна скинути майже 5 кг, якщо прожити з таким графіком упродовж одного місяця.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.