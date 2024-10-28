"Я тоже здесь живу": женщина проснулась в постели посреди ночи и увидела незнакомца

Незнакомец попытался стереть свои отпечатки пальцев с дверных ручек, раздвижных дверей и других поверхностей, а затем убежал через боковую дверь.

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50-летняя Энн Клайн из Портланда (США) проснулась среди ночи и увидела незнакомого мужчину, который склонился над ней в постели. Позже женщина узнала, что имела дело с опасным преступником, который ранее отсидел срок за незаконное проникновение в чужие жилища и насилие. Об этом пишет издание Oregon Live.

По словам Энн, той ночью незнакомец был одет в темно-синюю вязаную шапку, черные джинсы и белую фланелевую рубашку.

"Что вы здесь делаете? Убирайся вон!" — закричала американка, увидев в спальне неизвестного мужчину. В ответ незваный гость объяснил: "Нет, я тоже здесь живу. Ты сдала мне в аренду комнату, разве не помнишь?".

После того как Клайн вызвала полицию, незнакомец попытался стереть свои отпечатки пальцев с дверных ручек, раздвижных дверей и других поверхностей, а затем сбежал через боковую дверь.

Женщина встретилась в спальне с опасным преступником Фото: Pexels

До 6 часов утра правоохранителям удалось схватить мужчину, который подходил под описание подозреваемого. Его нашли и арестовали на заднем дворе дома в нескольких кварталах от места преступления.

Позже Клайн узнала, что арестованный 39-летний Брэндон Брэдли Белл врывался и в дома других женщин в Портленде в 2015 и 2016 годах. Его приговорили к шести годам и трем месяцам заключения, а также назначили 10-летний надзор после освобождения. Теперь Беллу грозит повторный срок.

Напомним, ранее одна женщина рассказала, что уже несколько ночей имеет проблемы со сном из-за незваного гостя, который сначала появился на ее заднем дворе, а затем проник в спальню.

Также стало известно, что няня испугалась за свою жизнь, услышав "жуткое пение" из детской комнаты. Родители забыли предупредить соседскую девушку об одной необычной привычке своего маленького сына.