"Я також тут живу": жінка прокинулась у ліжку серед ночі й побачила незнайомця

Незнайомець спробував стерти свої відбитки пальців з дверних ручок, розсувних дверей та інших поверхонь, а потім втік через бічні двері.

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50-річна Енн Клайн із Портланда (США) прокинулася серед ночі й побачила незнайомого чоловіка, який схилився над нею у ліжку. Згодом жінка дізналася, що мала справу з небезпечним злочинцем, який раніше відсидів термін за незаконне проникнення у чужі помешкання та насильство. Про це пише видання Oregon Live.

За словами Енн, тієї ночі незнайомець був одягнений у темно-синю в'язану шапку, чорні джинси та білу фланелеву сорочку.

"Що ви тут робите? Забирайся геть!" — закричала американка, побачивши у спальні невідомого чоловіка. У відповідь непроханий гість пояснив: "Ні, я також тут живу. Ти здала мені в оренду кімнату, хіба не пам'ятаєш?".

Після того, як Клайн викликала поліцію, незнайомець спробував стерти свої відбитки пальців з дверних ручок, розсувних дверей та інших поверхонь, а потім втік через бічні двері.

Жінка зустрілась у спальні з небезпечним злочинцем Фото: Pexels

До 6 години ранку правоохоронцям вдалось схопити чоловіка, який підходив під опис підозрюваного. Його знайшли та заарештували на задньому дворі будинку за кілька кварталів від місця злочину.

Згодом Клайн дізналася, що заарештований 39-річний Брендон Бредлі Белл вдирався й до будинків інших жінок у Портленді у 2015 і 2016 роках. Його засудили до шести років і трьох місяців ув'язнення, а також призначили 10-річний нагляд після звільнення. Тепер Беллу загрожує повторний термін.

Нагадаємо, раніше одна жінка розповіла, що вже кілька ночей має проблеми зі сном через непроханого гостя, який спочатку з'явився на її задньому дворі, а потім проник до спальні.

Також стало відомо, що няня злякалася за своє життя, почувши "моторошний спів" з дитячої кімнати. Батьки забули попередити сусідську дівчину про одну незвичайну звичку свого маленького сина.