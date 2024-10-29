Мистическая защита для короля Генриха: в старинном особняке нашли "ведьминские знаки"

Поместье в восточном графстве Линкольншир в свое время посещал Генрих VIII и его пятая жена Екатерина Говард, которой король позже велел отрубить голову.

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"Ошеломляющее количество" ведьминских знаков было обнаружено на стенах тюдоровского поместья в Англии. В то время считалось, что резные изображения, которые официально известны как апотропеические знаки, обеспечивают ритуальную защиту от зла. Новость об открытии, удачно приуроченном к Хэллоуину, была опубликована благотворительной организацией English Heritage, которая заботится о сотнях исторических памятников, зданий и объектов, пишет CNN.

Особняк Гейнсборо - старинное имение эпохи Тюдоров Фото: English Heritage

По данным пресс-релиза English Heritage, Gainsborough Old Hall — особняк Гейнсборо в восточном графстве Линкольншир, когда-то посещали Генрих VIII и его пятая Екатерина Говард. Позже юную Кэтрин обвинили в измене и казнили, отрубив голову.

Отметки были обнаружены Риком Берри, волонтером организации English Heritage, который в течение двух лет составлял карту около 20 резных изображений внутри величественного здания. Особенно много их в крыле для слуг.

Фото: English Heritage Фото: English Heritage Фото: English Heritage

Среди обнаруженных отметин были простые круги, которые обычно имели внутри узор из шести лепестков, известный как гексагониум, для заманивания демонов в ловушку.

Также были обнаружены перекрывающиеся буквы V, известные как знаки Марии, поскольку некоторые считают, что они являются призывом к защите со стороны Девы Марии, а также пентаграмма, которая использовалась для защиты от зла. Некоторые знаки, еще предстоит расшифровать экспертам.

Имение Гейнсборо на старой открытке Фото: English Heritage

"Я работаю волонтером English Heritage в Гейнсборо уже почти 20 лет и очень хорошо знаю этот дом. Поэтому я был поражен, когда пару лет назад заметил ранее недокументированный охранный знак. Я решил посмотреть, смогу ли я найти еще что-нибудь, и я просто продолжаю их находить. Последней была небольшая пентаграмма, и это было несколько недель назад, но кто знает, сколько еще их осталось найти", — признался Рик Берри.

Актер в костюме Генриха Восьмого у Гейнсборо-хаус Фото: English Heritage

Примечательно, но в архивах говорится, что на бывшего владельца имения Гейнсборо, Уильяма Хикмана, который владел домом с 1596 года, было якобы наложено проклятие, поскольку его имя было найдено написанным перевернутым. Широко распространено мнение, что порча чьего-либо имени была способом проклясть этого человека, хотя эта практика больше ассоциируется с римским и англосаксонским периодами и никогда ранее не встречалась на объектах английского наследия. Не исключено, что слуги Хикмана выцарапывали охранные знаки, чтобы уберечься от своего "проклятого" хозяина.

На территории объекта также было обнаружено около 100 следов от огня, которые, как считалось, должны были защищать от пожара.

Что известно об охранных знаках

Значение слова "апотропеический" происходит от греческого слова, означающего "отвращающий зло". Знаки обычно вырезаются на камне или дереве, обычно около входов, дверей, окон и каминов. Их целью было предположительно защитить жителей и посетителей от ведьм и злых духов.

В 2019 году сотни ведьминских знаков были найдены нацарапанными на стенах английской пещерной системы в Ист-Мидлендсе, центральная Англия. Другие апотропеические знаки были найдены в домах, построенных между 1550 и 1750 годами.

Эксперты утверждают, что подобные знаки были начертаны в церквях и домах, а также в других пещерах и использовались для защиты от болезней, смерти или неурожая.

Напомним, летом 2024 года посетитель дворца Хэмптон-корт сообщил о встрече с призраком Кэтрин Говард. Турист даже успел снять приведение на видео.