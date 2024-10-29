Містичний захист для короля Генріха: у старовинному особняку знайшли "відьомські знаки"

Маєток у східному графстві Лінкольншир свого часу відвідував Генріх VIII і його п'ята дружина Катерина Говард, якій король пізніше велів відрубати голову.

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"Разючу кількість" відьомських знаків було виявлено на стінах тюдорівського маєтку в Англії. У той час вважалося, що різьблені зображення, які офіційно відомі як апотропеїчні знаки, забезпечують ритуальний захист від зла. Новина про відкриття, вдало приурочене до Гелловіну, була опублікована благодійною організацією English Heritage, яка піклується про сотні історичних пам'яток, будівель і об'єктів, пише CNN.

Особняк Гейнсборо — старовинний маєток епохи Тюдорів Фото: дневник дарвина

За даними пресрелізу English Heritage, Gainsborough Old Hall — особняк Гейнсборо у східному графстві Лінкольншир, колись відвідували Генріх VIII і його п'ята Катерина Говард. Пізніше юну Кетрін звинуватили у зраді і стратили, відрубавши голову.

Позначки виявив Рік Беррі, волонтер організації English Heritage, який протягом двох років складав карту майже 20 різьблених зображень усередині величної будівлі. Особливо багато їх у крилі для слуг.

Фото: дневник дарвина Фото: дневник дарвина Фото: дневник дарвина

Серед виявлених відмітин були прості кола, які зазвичай мали всередині візерунок із шести пелюсток, відомий як гексагоніум, для заманювання демонів у пастку.

Також було виявлено літери V, що перекриваються, відомі як знаки Марії, оскільки дехто вважає, що вони є закликом до захисту з боку Діви Марії, а також пентаграму, яка використовувалася для захисту від зла. Деякі знаки ще належить розшифрувати експертам.

Маєток Гейнсборо на старій листівці Фото: дневник дарвина

"Я працюю волонтером English Heritage у Гейнсборо вже майже 20 років і дуже добре знаю цей будинок. Тому я був здивований, коли кілька років тому помітив раніше недокументований охоронний знак. Я вирішив подивитися, чи зможу я знайти ще що-небудь, і я просто продовжую їх знаходити. Останньою була невелика пентаграма, і це було кілька тижнів тому, але хто знає, скільки ще їх залишилося знайти", — зізнався Рік Беррі.

Актор у костюмі Генріха Восьмого біля Гейнсборо-хаус Фото: дневник дарвина

Примітно, але в архівах йдеться про те, що на колишнього власника маєтку Гейнсборо, Вільяма Хікмана, який володів будинком з 1596 року, було нібито накладено прокляття, оскільки його ім'я було знайдено написаним перевернутим. Широко поширена думка, що псування чийогось імені було способом проклясти цю людину, хоча ця практика більше асоціюється з римським і англосаксонським періодами і ніколи раніше не зустрічалася на об'єктах англійської спадщини. Не виключено, що слуги Хікмана видряпували охоронні знаки, щоб уберегтися від свого "проклятого" господаря.

На території об'єкта також було виявлено майже сто слідів від вогню, які, як вважалося, мали захищати від пожежі.

Що відомо про охоронні знаки

Значення слова "апотропеїчний" походить від грецького слова, що означає "той, хто відвертає зло". Знаки зазвичай вирізають на камені або дереві, зазвичай біля входів, дверей, вікон і камінів. Їхньою метою було, ймовірно, захистити жителів і відвідувачів від відьом і злих духів.

У 2019 році сотні відьомських знаків були знайдені надряпаними на стінах англійської печерної системи в Іст-Мідлендсі, центральна Англія. Інші апотропеїчні знаки були знайдені в будинках, побудованих між 1550 і 1750 роками.

Експерти стверджують, що подібні знаки були накреслені в церквах і будинках, а також в інших печерах, їх використовували для захисту від хвороб, смерті або неврожаю.

Нагадаємо, влітку 2024 року відвідувач палацу Гемптон-корт повідомив про зустріч із привидом Кетрін Говард. Турист навіть встиг зняти привида на відео.