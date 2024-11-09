Женщина нашла заначку, спрятанную от мужа много лет назад: потратить деньги уже нельзя

Хозяйка решила разобрать все шкафы и выбросить старые вещи, однако даже не подозревала, что случайно наткнется на забытый тайник с большой суммой сбережений.

Женщина делала генеральную уборку в своем доме и случайно нашла свою заначку, где прятала сбережения от мужа. Ее видео, опубликованное в Instagram с подписью "Что только что произошло", стало вирусным и собрало более 22 миллионов просмотров.

Сообщается, что Дипти Габа жила в ожидании индийского праздника Дивали, одним из обязательных этапов подготовки к которому считается генеральная уборка.

В этом году хозяйка решила разобрать все шкафы и выбросить старые вещи, однако даже не подозревала, что случайно наткнется на забытый тайник. Женщина обнаружила в уголке комнаты пластиковый пакет с толстой пачкой купюр номиналом 500 и 1000 рупий. Она сразу вспомнила, как оставила деньги там много лет назад, пряча от глаз мужа.

Как выяснилось, за это время старые купюры уже изъяли из обращения. Расплачиваться рупиями старого образца нельзя с 2016 года, поэтому ее сбережения стали просто коллекционными экспонатами и больше ничего не стоят.

Однако это видео стало очень популярным в социальных сетях, спровоцировав волну комментариев и различных реакций. Кое-кто делился собственными историями, другие — утешали и подбадривали женщину.

"Вот почему моя жена не доверяет мне деньги!";

"Интересно, что можно найти во время уборки у меня дома";

"Если бы же эти банкноты можно было обменять сейчас!";

"Похоже, она готовилась к непредсказуемым ситуациям еще до того, как "демонетизация" стала реальностью!".

Напомним, ранее Фокус писал, что британец нашел на своем рабочем месте "заначку" своего предшественника, спрятанную в подвесном потолке. Об этом он рассказал на одном из тематических форумов CasualUK на Reddit.

А вот владелец предприятия по утилизации автомобилей по имени Сайлас, автор YouTube-канала Adventures Made From Scratch, рассказал об удивительной находке в одном из старых автомобилей, который его отец привез на утилизацию.