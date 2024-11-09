Жінка знайшла заначку, сховану від чоловіка багато років тому: витратити гроші уже не можна

Господиня вирішила розібрати всі шафи та викинути старі речі, однак навіть не підозрювала, що випадково натрапить на забуту схованку з великою сумою заощаджень.

Жінка робила генеральне прибирання у своєму будинку й випадково знайшла свою забуту заначку, де ховала заощадження від чоловіка. Її відео, опубліковане в Instagram з підписом "Що щойно сталося", стало вірусним й зібрало понад 22 мільйони переглядів.

Повідомляється, що Діпті Габа жила в очікуванні індійського свята Дівалі, одним з обов'язкових етапів підготовки до якого вважається генеральне прибирання.

Цьогоріч господиня вирішила розібрати всі шафи та викинути старі речі, однак навіть не підозрювала, що випадково натрапить на забуту схованку. Жінка виявила у куточку кімнати пластиковий пакет із товстою пачкою купюр номіналом 500 та 1000 рупій. Вона відразу згадала, як лишила гроші там багато років тому, ховаючи від очей чоловіка.

Як з’ясувалось, за цей час старі купюри уже вилучили з обігу. Розплачуватися рупіями старого зразка не можна з 2016 року, тож її заощадження стали просто колекційними експонатами й більше нічого не вартують.

Однак це відео стало дуже популярним в соціальних мережах, спровокувавши хвилю коментарів та різноманітних реакцій. Дехто ділився власними історіями, інші — втішали та підбадьорювали жінку.

"Ось чому моя дружина не довіряє мені гроші!";

"Цікаво, що можна знайти під час прибирання у мене вдома";

"Якби ж то ці банкноти можна було обміняти зараз!";

"Схоже, вона готувалася до непередбачуваних ситуацій ще до того, як "демонетизація" стала реальністю!".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що британець знайшов на своєму робочому місці "заначку" свого попередника, заховану в підвісній стелі. Про це він розповів на одному з тематичних форумів CasualUK на Reddit.

А от власник підприємства з утилізації автомобілів на ім'я Сайлас, який також веде YouTube-канал Adventures Made From Scratch, розповів про дивовижну знахідку в одному зі старих автомобілів, який його батько привіз на утилізацію.