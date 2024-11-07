Мужчина открывал двери самолета во время полета: другие пассажиры жестко его наказали (видео)

Нарушитель порядка бросился к хвостовой части авиалайнера с пластиковым ножом, попытавшись взять в заложники бортпроводницу и заставить ее открыть дверь.

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На борту самолета авиакомпании Copa Airlines, выполнявшего рейс CM204 из Бразилии в Панаму, произошел досадный инцидент. Агрессивный мужчина решил открыть аварийный выход прямо во время полета. После того как его попытались остановить другие пассажиры, между ними началась драка. Об этом пишет издание New York Post.

"Одна стюардесса начала кричать, а ее коллега пыталась сдержать нападающего, но не смогла, потому что он был слишком сильным", — рассказывает 51-летний фотожурналист Кристиано Карвальо, который снял эту хаотичную сцену на видео.

Сообщается, что все было нормально, пока за 30 минут до приземления один из пассажиров не бросился к хвостовой части авиалайнера с пластиковым ножом с подноса для еды, попытавшись взять в заложники бортпроводницу и заставить ее открыть дверь.

"После предупреждения он прошел мимо заднего аварийного выхода, а затем начал двигаться вперед и пытался открыть его", — вспоминает Карвальо.

Именно тогда другие пассажиры поспешили на помощь и начали бороться с хулиганом, чтобы остановить его попытку катапультироваться, и в конце концов сильно избили.

Буйного пассажира сильно избили Фото: X (Twitter)

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, как путешественники держат дебошира с окровавленным лицом, а члены экипажа связывают ему запястья.

В официальном заявлении представители авиакомпании Copa Airlines утверждают, что после приземления в Панаме команда национальной безопасности вошла в самолет и вывела мужчину, нарушавшего общественный порядок.

"Экипаж действовал быстро и благодаря некоторым пассажирам применил необходимые протоколы безопасности, чтобы взять ситуацию под контроль до приземления в Панаме", — резюмировал представитель компании.

Мужчины до конца полета держали буйного пассажира Фото: X (Twitter)

Напомним, ранее Фокус писал, что членам экипажа и некоторым пассажирам рейса из Хьюстона в Бостон (США) авиакомпании United Airlines стало плохо во время полета из-за "отвратительного" поступка одного из попутчиков. Посоветовавшись с диспетчерами, пилоты приняли решение развернуть и посадить самолет. После экстренной посадки в Международном аэропорту Вашингтона лайнер отправили на очистку.

А вот пассажирский самолет Airbus A319, перевозивший английских футбольных болельщиков из Берлина (Германия) в Манчестер (Великобритания), совершил экстренную посадку из-за "странного запаха в салоне".