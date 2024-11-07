Чоловік відчиняв двері літака під час польоту: інші пасажири жорстко його покарали (відео)

Порушник порядку кинувся до хвостової частини авіалайнера з пластиковим ножем, спробувавши взяти в заручники бортпровідницю й змусити її відчинити двері.

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На борту літака авіакомпанії Copa Airlines, що виконував рейс CM204 з Бразилії до Панами, стався прикрий інцидент. Агресивний чоловік вирішив відкрити аварійний вихід прямо під час польоту. Після того, як його спробували зупинити інші пасажири, між ними почалась бійка. Про це пише видання New York Post.

"Одна стюардеса почала кричати, а її колега намагалася стримати нападника, але не змогла, бо він був занадто сильним", — розповідає 51-річний фотожурналіст Крістіано Карвальо, який зняв цю хаотичну сцену на відео.

Повідомляється, що все було нормально, поки за 30 хвилин до приземлення один з пасажирів не кинувся до хвостової частини авіалайнера з пластиковим ножем з таці для їжі, спробувавши взяти в заручники бортпровідницю й змусити її відчинити двері.

"Після попередження він пройшов повз задній аварійний вихід, а потім почав рухатися вперед і намагався відчинити його", — згадує Карвальо.

Саме тоді інші пасажири поквапилися на допомогу й почали боротися з хуліганом, щоб зупинити його спробу катапультуватися, й врешті-решт сильно побили.

Буйного пасажира сильно побили Фото: X (Twitter)

На опублікованих в мережі кадрах можна побачити, як мандрівники тримають дебошира із закривавленим обличчям, а члени екіпажу зв'язують йому зап'ястя.

В офіційній заяві представники авіакомпанії Copa Airlines стверджують, що після приземлення в Панамі команда національної безпеки увійшла до літака і вивела чоловіка, що порушував громадський порядок.

"Екіпаж діяв швидко й завдяки деяким пасажирам застосував необхідні протоколи безпеки, аби взяти ситуацію під контроль до приземлення у Панамі", — резюмував речник компанії.

Чоловіки до кінця польоту тримали буйного пасажира Фото: X (Twitter)

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що членам екіпажу та деяким пасажирам рейсу із Х’юстона до Бостона (США) авіакомпанії United Airlines стало погано під час польоту через "огидний" вчинок одного з попутників. Порадившись з диспетчерами, пілоти прийняли рішення розвернути та посадити літак. Після екстреної посадки у Міжнародному аеропорту Вашингтона лайнер відправили на очищення.

А от пасажирський літак Airbus A319, що перевозив англійських футбольних уболівальників з Берліна (Німеччина) до Манчестера (Велика Британія), здійснив екстрену посадку через "дивний запах у салоні".