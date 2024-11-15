Одержимого вечной молодостью миллиардера невозможно узнать после инъекции в лицо (фото)

Сейчас Брайан Джонсон и его команда продолжают искать способы безопасно вернуть естественную красоту и молодость, однако результаты их экспериментов не впечатляют.

47-летний миллиардер Брайан Джонсон из Юты (США), который тратит 2 миллиона долларов в год, чтобы омолодиться, сделал неудачную инъекцию жира в лицо. Последствия косметической процедуры мужчина показал в своих социальных сетях, в частности на платформе YouTube.

"Сразу после инъекций мое лицо начало раздуваться, а потом становилось все хуже и хуже, пока я не перестал видеть. Это была сильная аллергическая реакция. Через тридцать минут после процедуры у меня должна была состояться деловая встреча. Позвонил партнеру и сказал: "Привет! Чтобы ты не волновался, будь готов к тому, что сегодня можешь меня не узнать", — рассказал Брайан, опубликовав фото своего лица, на котором почти не видно глаз.

Через семь дней состояние экспериментатора нормализовалось. Сейчас он и его команда продолжают искать способы безопасно вернуть лицу естественную красоту и молодость.

Кстати, ранее Брайан Джонсон в рамках своих странных экспериментов переливал себе кровь 17-летнего сына, сидел на странных диетах и вкалывал в лицо жир доноров.

В повседневной жизни мужчина придерживается ряда строгих правил: ложится спать в половине девятого вечера и проводит около пяти часов в день в медитации, которую называет "сосредоточенным размышлением". Во сне к нему подключают датчики, измеряющие важные биологические показатели.

Кроме того, в погоне за бессмертием миллиардер основал проект Blueprint, призванный помочь людям как можно дольше сохранять здоровье и оставаться привлекательными. Он постоянно ставит на себе эксперименты, проверяя, какие практики, рацион и косметические процедуры имеют заметный эффект.

Напомним, ранее Фокус писал, что IT-миллиардер Брайан Джонсон сравнил себя с вампиром и ответил Илону Маску, которому не понравился его антивозрастной режим. Кроме того, в одном из своих постов экспериментатор рассказал, что ежедневно ест шоколад в попытке обмануть смерть.

"Правильный тип высококачественного какао полезен для здоровья, мозга, сердца и настроения. Если вы хотите купить высококачественный шоколад, обратите внимание на несколько вещей. Во-первых, это должно быть чистое какао. Во-вторых, шоколад должен быть не голландским. В-третьих, проверьте продукт на содержание тяжелых металлов", — сказал он.

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