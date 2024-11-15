Одержимого вічною молодістю мільярдера неможливо впізнати після ін'єкції в обличчя (фото)

Наразі Браян Джонсон та його команда продовжують шукати способи безпечно повернути природну красу та молодість, однак результати їхніх експериментів не вражають.

47-річний мільярдер Браян Джонсон з Юти (США), який витрачає 2 мільйони доларів на рік, щоб омолодитися, зробив невдалу ін'єкцію жиру в обличчя. Наслідки косметичної процедури чоловік показав у своїх соціальних мережах, зокрема на платформі YouTube.

"Одразу після ін'єкцій моє обличчя почало роздуватися, а потім ставало все гірше і гірше, аж поки я не перестав бачити. Це була сильна алергічна реакція. Через тридцять хвилин після процедури у мене мала відбутися ділова зустріч. Подзвонив партнерові й сказав: "Привіт! Щоб ти не хвилювався, будь готовим до того, що сьогодні можеш мене не впізнати", — розповів Браян, опублікувавши фото свого обличчя, на якому майже не видно очей.

Через сім днів стан експериментатора нормалізувався. Наразі він та його команда продовжують шукати способи безпечно повернути обличчю природну красу та молодість.

До речі, раніше Браян Джонсон в рамках своїх чудернацьких експериментів переливав собі кров 17-річного сина, сидів на дивних дієтах та вколював в обличчя жир донорів.

У повсякденному житті чоловік дотримується низки суворих правил: лягає спати о пів на дев'яту вечора й проводить близько п'яти годин на день на кшталт медитації, яку називає "зосередженим роздумом". Уві сні до нього під'єднують датчики, що вимірюють важливі біологічні показники.

Крім того, у гонитві за безсмертям мільярдер заснував проєкт Blueprint, покликаний допомогти людям якомога довше зберігати здоров'я та залишатися привабливими. Він постійно ставить на собі експерименти, перевіряючи, які практики, раціон та косметичні процедури мають помітний ефект.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що IT-мільярдер Браян Джонсон порівняв себе з вампіром і відповів Ілону Маску, якому не сподобався його антивіковий режим. Крім того, в одному зі своїх дописів експериментатор розповів, що щодня їсть шоколад у спробі обдурити смерть.

"Правильний тип високоякісного какао корисний для здоров'я, мозку, серця і настрою. Якщо ви хочете купити високоякісний шоколад, зверніть увагу на кілька речей. По-перше, це має бути чисте какао. По-друге, шоколад має бути не голландським. По-третє, перевірте продукт на вміст важких металів", — сказав він.

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