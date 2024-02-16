"Клітка страждань": мільйонер, який "шукає безсмертя", відповів на критику Маска (фото)

IT-мільярдер Браян Джонсон порівняв себе з вампіром і відповів Ілону Маску, якому не сподобався його антивіковий режим.

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Американський технічний магнат Браян Джонсон, який витратив мільйони на підтримання своєї молодості, зізнався, що не заперечує проти ненависті, яку він отримує за свої дорогі спроби повернути біологічний годинник назад. Про це пише Fortune.

Насправді Джонсон нещодавно розповів журналістам, що йому це подобається, і він знаходить ненависть "кумедною".

"Я люблю ненависників. Вони подобаються мені. Я вітаю їх, я обіймаю їх, я ціную, що вони витрачають свій час на коментарі. Вони стоять на своєму, вони висловлюють свою думку, вони не апатичні. Мені все в них подобається; я б нічого не міняв", — сказав Джонсон.

Серед "ненависників" бізнесмена є мільярдер Ілон Маск, який у грудні 2023 року висміяв антивіковий режим мільйонера, який "шукає безсмертя". Але Джонсон не залишився осторонь і відповів йому, жартома назвавши себе вампіром і натякнувши, що глава Tesla — не найкращий бос.

"Різниця між Ілоном і мною: Я буду годувати тебе і пити твою кров, а він звільнить тебе і залишить помирати", — написав він у відповідь на пост Маска.

Ілону Маску не сподобався антивіковий режим Джонсона Фото: Insider

46-річний підприємець у галузі біотехнологій зазначив, що глибоко співпереживає людям і визнає, що всім доводиться нелегко. Однак він не забув згадати, що відтоді, як він розпочав своє дослідження вартістю 2 мільйони доларів, йому доводиться боротися з труднощами менше.

Що стосується його щастя, то, за його словами, коментарі, в яких його називають нещасним, насправді дуже кумедні. Джонсон запевнив журналістів, що в нього немає "клітини страждань", як дехто може припустити.

"Я не знаю про це, оскільки я спілкуюся з багатьма людьми у світі. Крім того, я не впевнений, що багато хто з них досягає успіху у своєму власному психічному здоров'ї та добробуті", — сказав він.

Мільйонер витрачає свої статки на те, щоб прожити довше життя Фото: Instagram bryanjohnson_

Джонсон заробив більшу частину своїх мільйонів завдяки продажу компанії Braintree, що займається обробкою платежів, компанії eBay у 2013 році. Сьогодні він витрачає свої статки на те, щоб прожити довше життя, і веде програму, присвячену цим зусиллям, під назвою Blueprint.

У Джонсона є кілька незвичайних практик, які, як він сподівається, допоможуть йому досягти цієї мети. Мільйонер п'є вино на сніданок, щодня тренується по годині та лягає спати о 20:30. Також він намагався перелити собі кров свого сина заради омолодження.

Раніше Фокус повідомляв, що глуха жінка отримає $1,6 млн компенсації через скасування співбесіди. Після двогодинної наради присяжні вирішили, що компанія порушила закон. На підприємстві мають намір оскаржити їхнє рішення і знизити суму штрафу.

Також стало відомо, що американець став мільйонером через три дні після розставання з дівчиною. Попри невдалі стосунки чоловік зміг знайти щастя. Його життя кардинально змінилося після придбання лотерейного білета в супермаркеті.

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