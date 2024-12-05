Мужчина готовил романтический ужин для любимой, однако загремел за решетку: что произошло

Житель одного польского городка хотел порадовать вторую половинку, однако во время приготовления блюда заснул и устроил пожар. Однако это не все беды, которые ждали беднягу.

В Польше мужчина пытался приготовить романтический ужин, однако задремал во время готовки, что вызвало задымление. Полиция приехала на место инцидента и обнаружила, что мужчина уже находится в розыске, пишет издание Onet.

Как указывают журналисты, 52-летний житель городка Влодава, расположенном в Люблинском воеводстве, решил приготовить ужин. Однако во время приготовления слишком перебрал с алкоголем, после чего заснул.

В то же время "романтический" ужин продолжал готовиться, и вызвал сильный запах пережаренной и пищи, на что обратили внимание соседи. Они вызвали полицию и спасателей, потому что подумали о возможном пожаре.

Когда полиция обнаружила "повара", то оказалось, что кроме сгоревших куриных окорочков и задымления, никто не пострадал. Однако кулинар-неудачник столкнулся с куда более серьезными проблемами: оказалось, что он находится в розыске и должен отсидеть год в тюрьме. Поэтому полиция задержала "романтика" и доставила в пенитенциарное учреждение, где он должен провести свое наказание.

Напомним, Фокус писал, как романтическое свидание закончилось крупным счетом для мужчины в чеке. Заказывая вино, мужчина неправильно посчитал его стоимость. На самом деле бутылка стоила в 10 раз дороже, чем он рассчитывал.

Ранее мы писали, как мужчина отомстил своей спутнице, которая скрыла от него важную информацию. Житель США был недоволен, что женщина скрыла свой возраст, внешность и наличие ребенка. После ужина ему пришлось оплатить полную стоимость блюд и остаться в одиночестве.