Чоловік готував романтичну вечерю для коханої, однак загримів за ґрати: що сталося

Мешканець одного польського містечка хотів потішити другу половинку, однак під час приготування страви заснув і влаштував пожежу. Однак це не всі біди, які чекали на бідолаху.

В Польщі чоловік намагався приготувати романтичну вечерю, однак задрімав під час готування, що викликало задимлення. Поліція приїхала на місце інциденту та виявила, що чоловік уже перебуває в розшуку, пише видання Onet.

Як вказують журналісти, 52-річний житель містечка Влодава, розташованому в Люблінському воєводстві, вирішив приготувати вечерю. Однак під час приготування занадто перебрав з алкоголем, після чого заснув.

Водночас "романтична" вечеря продовжувала готуватися, і викликала сильний запах пересмаженої та їжі, на що звернули увагу сусіди. Вони викликали поліцію та рятувальників, бо подумали про можливу пожежу.

Коли поліція виявила "кухаря", то виявилося, що крім згорілих курячих стегенець та задимлення, ніхто не постраждав. Однак кулінар-невдаха зіткнувся з куди серйознішими проблемами: виявилося, що він перебуває в розшуку і має відсидіти рік у в'язниці. Тому поліція затримала "романтика" та доставила до пенітенціарного закладу, де він має провести своє покарання.

Нагадаємо, Фокус писав, як романтичне побачення закінчилося великим рахунком для чоловіка у чеку. Замовляючи вино, чоловік неправильно порахував його вартість. Насправді пляшка коштувала в 10 разів дорожче, ніж він розраховував.

Раніше ми писали, як чоловік помстився своїй супутниці, яка приховала від нього важливу інформацію. Мешканець США був незадоволений, що жінка приховала свій вік, зовнішність та наявність дитини. Після вечері йому довелось сплатити повну вартість страв та залишитись на самоті.