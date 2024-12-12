"Королева красоты" объявила себя банкротом: она потеряла свое состояние за 1 день (фото)

Злоумышленники обманули 25-летнюю модель, представившись сотрудниками киберполиции и заявив, что на ее имя открыт банковский счет, чтобы осуществлять финансовые сделки.

Related video

"Королева красоты" Шарлотта Остин из города Пхукет, что в Таиланде, объявила себя банкротом. Женщина стала жертвой преступной схемы мошенников и перечислила им почти все свои сбережения — четыре миллиона батов (118 тыс. долларов США). Об этом пишет местное издание The Thaiger.

Злоумышленники обманули 25-летнюю модель, представившись сотрудниками киберполиции и заявив, что на ее имя открыт банковский счет, чтобы осуществлять финансовые сделки. Чтобы защитить средства от "мошенников", собеседники посоветовали женщине перечислить всю сумму им во избежание рисков.

Как выяснило следствие, Шарлотта решилась отдать свои деньги после 24-часового разговора с мнимыми "правоохранителями" с помощью видеосвязи. При этом настоящие киберполицейские о том, что случилось с Остин, узнали из выпусков новостей. Они просят женщину предоставить им информацию об учетных записях и номерах телефонов мошенников. Сама "королева красоты" пока никак не комментировала этот инцидент.

Генерал-лейтенант полиции Триронг Пхивпан, исполняющий обязанности руководителя Бюро киберпреступлений, сообщил о начале расследования.

К слову, Остин родилась в Пхукете в 1998 году. Девушка начала участвовать в местных конкурсах красоты с 2017 года, но наибольшую популярность получила в 2022 году, когда заняла пятое место на национальном конкурсе Miss Grand Tailandia. Также модель снялась в мини-сериале "Покажи мне любовь" (Show Me Love).

Напомним, 16-летняя королева красоты из средней школы Кауане Роде Камарго, которая вышла замуж за 66-летнего мэра-мультимиллионера Хиссама Хуссейа Дехаини, поделилась снимком со своего свидания, ответив критикам.

А вот 37-летняя Эффи Мерфи из Ирландии похудела почти на 70 килограммов после операции по удалению желудочного рукава и завоевала множество титулов на конкурсах красоты.