"Королева краси" оголосила себе банкрутом: вона втратила свої статки за 1 день (фото)

Зловмисники ошукали 25-річну модель, представившись співробітниками кіберполіції й заявивши, що на її ім'я відкрито банківський рахунок, аби здійснювати фінансові оборудки.

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"Королева краси" Шарлотта Остін з міста Пхукет, що у Таїланді, оголосила себе банкрутом. Жінка стала жертвою злочинної схеми шахраїв та перерахувала їм майже всі свої заощадження — чотири мільйони батів (118 тис. долар США). Про це пише місцеве видання The Thaiger.

Зловмисники ошукали 25-річну модель, представившись співробітниками кіберполіції й заявивши, що на її ім'я відкрито банківський рахунок, аби здійснювати фінансові оборудки. Аби захистити кошти від "шахраїв", співрозмовники порадили жінці перерахувати всю суму їм задля уникнення ризиків.

Як з'ясувало слідство, Шарлотта наважилась віддати свої гроші після 24-годинної розмови з вдаваними "правоохоронцями" за допомогою відеозв'язку. При цьому справжні кіберполіціянти про те, що трапилося з Остін, дізналися з випусків новин. Вони просять жінку надати їм інформацію про облікові записи та номери телефонів шахраїв. Сама "королева краси" поки жодним чином не коментувала цей інцидент.

Генерал-лейтенант поліції Тріронг Пхівпан, виконувач обов’язків керівника Бюро кіберзлочинів, повідомив про початок розслідування.

До слова, Остін народилася у Пхукеті в 1998 році. Дівчина почала брати участь у місцевих конкурсах краси з 2017 року, але найбільшу популярність здобула 2022 року, коли посіла п'яте місце на національному конкурсі Miss Grand Tailandia. Також модель знялася в мінісеріалі "Покажи мені любов" (Show Me Love).

Нагадаємо, 16-річна королева краси із середньої школи Кауане Роде Камарго, яка вийшла заміж за 66-річного мера-мультимільйонера Хіссама Хуссейа Дехаіні, поділилася знімком зі свого побачення, відповівши критикам.

А от 37-річна Еффі Мерфі з Ірландії схудла майже на 70 кілограмів після операції з видалення шлункового рукава і завоювала безліч титулів на конкурсах краси.