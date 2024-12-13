У побережья нашли 11-летнюю девочку, которая пробыла в море 3 дня: детали

Девочка вместе с другими мигрантами на лодке пыталась попасть из Туниса в Европу. Кроме нее никого из живых не нашли.

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В Италии в Средиземном море обнаружили 11-летнюю девочку. Она три дня провела в воде, цепляясь за автомобильные шины. Об этом пишет издание The Washington Post.

Девушка из Сьерра-Леоне в Западной Африке, была в шаткой лодке для мигрантов, которая несколько дней назад отправилась из Туниса. Она стала единственной выжившей после кораблекрушения у итальянского острова Лампедуза, сообщили спасатели. Десятки мигрантов, вероятно, погибли, когда их лодка затонула во время шторма.

"Это было невероятное стечение обстоятельств, что мы услышали голос ребенка, хотя двигатель работал", — сказал Маттиас Виденлюбберт, капитан Tromatar III, немецкого парусного судна, которое с августа 2023 года помогает гражданским морским спасателям в Средиземном море.

Капитан рассказал, что экипаж искал выживших, но после целодневного шторма с восьмифутовыми волнами и сильным ветром "это было безнадежно", добавил капитан.

По словам спасателей, у ребенка при себе не было ни питьевой воды, ни еды. Но несмотря на то, что у него было сильное переохлаждение, он реагировал.

Лампедуза, итальянский остров, расположенный ближе к Северной Африке, чем к материковой Италии, часто используется в качестве перевалочного пункта для мигрантов в поисках лучшей жизни за рубежом.

Никола Делл'Аркипрете, глава представительства ООН по делам детей ЮНИСЕФ в Италии, сказал, что этот инцидент стал еще одной трагедией на одном из самых опасных морских путей миграции в мире.

"Хотя многие из нас празднуют эти дни, мы думаем о девушке, которая сегодня высадилась на острове Лампедуза, единственная выжившая после очередной кораблекрушения в Средиземном море. Каждая жизнь имеет значение. Нам нужны безопасные маршруты, поиск и спасение. Защита детей — это обязанность", — написал Делл'Аркипрете в заметке X.

По данным Международной организации по миграции, с 2014 года в Средиземном море пропали без вести более 30 тысяч мигрантов. Каждый год тысячи людей пытаются совершить опасное путешествие на лодке с северного побережья Африки и Турции, чтобы получить убежище или мигрировать в Европу без необходимых проездных документов.