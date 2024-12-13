Біля узбережжя знайшли 11-річну дівчинку, яка пробула у морі 3 дні: деталі

Дівчинка разом з іншими мігрантами на човні намагалася потрапити з Тунісу до Європи. Крім неї нікого з живих не знайшли.

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В Італії в Середземному морі виявили 11-річну дівчинку. Вона три дні провела у воді, чіпляючись за автомобільні шини. Про це пише видання The Washington Post.

Дівчина зі Сьєрра-Леоне в Західній Африці, була в хиткому човні для мігрантів, який кілька днів тому вирушив з Тунісу. Вона стала єдиною, хто вижив після корабельної аварії біля італійського острова Лампедуза, повідомили рятувальники. Десятки мігрантів, ймовірно, загинули, коли їхній човен затонув під час шторму.

"Це був неймовірний збіг обставин, що ми почули голос дитини, хоча двигун працював", — сказав Маттіас Віденлюбберт, капітан Tromatar III, німецького вітрильного судна, яке з серпня 2023 року допомагає цивільним морським рятувальникам у Середземному морі.

Капітан розповів, що екіпаж шукав тих, хто вижив, але після цілоденного шторму з восьмифутовими хвилями та сильним вітром "це було безнадійно", додав капітан.

За словами рятувальників, у дитини при собі не було ні питної води, ні їжі. Але попри те, що в неї було сильне переохолодження, вона реагувала.

Лампедуза, італійський острів, розташований ближче до Північної Африки, ніж до материкової Італії, часто використовується як перевалковий пункт для мігрантів у пошуках кращого життя за кордоном.

Нікола Делл'Аркіпрете, голова представництва ООН у справах дітей ЮНІСЕФ в Італії, сказав, що цей інцидент став ще однією трагедією на одному з найнебезпечніших морських шляхів міграції у світі.

"Хоча багато хто з нас святкує ці дні, ми думаємо про дівчину, яка сьогодні висадилася на острові Лампедуза, єдина, що вижила після чергової корабельної аварії в Середземному морі. Кожне життя має значення. Нам потрібні безпечні маршрути, пошук і порятунок. Захист дітей – це обов’язок", — написав Делл'Аркіпрете в дописі X.

За даними Міжнародної організації з міграції, з 2014 року в Середземному морі зникли безвісти понад 30 тисяч мігрантів. Щороку тисячі людей намагаються здійснити небезпечну подорож на човні з північного узбережжя Африки та Туреччини, щоб отримати притулок або мігрувати до Європи без необхідних проїзних документів.