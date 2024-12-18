Муж опасается "хитрых привычек" своей жены: почему он считает ее скрытой социопаткой

Мужчина говорит, что его любимая активно смотрит трукрайм сериалы, любит черный юмор, а в случае плохого настроения выдает "угрозы". Популярный автор детективов Джейн Грин рассказала, как на самом деле стоит реагировать на такое поведение.

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Один мужчина рассказал, что странное увлечение его жены сериалами с трукрайм тематикой и преступлениями, а также ряд реплик в его адрес заставляют его "бояться за свою жизнь". Об этом случае пишет издание Daily Mail.

Герой истории говорит, что очень любит свою жену, однако в последнее время в ее поведении все больше просматривается странных вещей.

"У меня каждый день в голове сидит мысль то, что боюсь, что она тайный психопат и что однажды она убьет меня", — рассказывает мужчина и приводит свои аргументы относительно этой версии.

Он говорит, что женщина активно начала смотреть криминальные триллеры на Netflix, а затем во время совместного просмотра одного из них сказала следующую реплику: "Разве быть убийцей — не отличная работа?". Сначала мужчина подумал, что это полусерьезная шутка, но потом несколько событий заставили занервничать его.

На днях она вернулась с работы после скандала с коллегой и выдала следующую фразу "Я была бы искренне рада, если бы он умер". Он сначала списал эту фразу на ее чувство черного юмора, но потом наступил ее день рождения.

Тогда муж подарил ей новый набор японских кухонных ножей. Герой истории говорит, что она очень "удивлялась" ими, а впоследствии ему приснился кошмарный сон, где она нападает с этими ножами на него.

"Теперь я не могу отвести от нее глаз. Вспоминая последнюю историю убийства в Нью-Йорке (намекает на убийство миллионера Брайана Томпсона. — Ред.), где все друзья убийцы говорят, что он был вполне нормальным парнем, пока не произошло убийство. Возможно, я говорю что-то безумное, но действительно ли я слишком себя накручиваю от того, что однажды моя жена может сорваться?", — резюмирует мужчина.

Популярная автор детективов Джейн Грин говорит, что зацикленность мужчины на этой мысли "не соответствует реальности". Писательница говорит, что многие женщины любят трукрайм-фильмы и сериалы, а многие из нас независимо от пола имеют ряд причин думать, что рядом с нами люди, которые кажутся социопатами.

"Чем лучше мы будем проинформированы, тем больше вероятность того, что мы сможем спасти кого-то, если случится что-то ужасное. Или по крайней мере это то, что мы говорим себе. Надеюсь, это успокоит вас. Но если нет, и если ваша жена наконец сорвется и решит добавить немного мышьяка в ваш смузи на завтрак, тогда — если можно говорить об этих настоящих криминальных драмах — она будет сидеть в тюрьме до конца своей жизни. Поэтому в таких случаях — если мужчина или женщина совершают преступление, то их всегда ловят и отправляют в тюрьму", — рассказывает популярный автор.

Напомним,Фокус писал, как ученый рассказал о разнице между психопатами и социопатами. Популярные книги и фильмы уже давно укоренили в наших головах определенное представление о социопатах и психопатах. Однако ученые считают, что они далеки от реальности и мы часто путаем их между собой.

Также мы рассказывали, почему людям следует забыть о словах "психопат" и "социопат". Люди, страдающие от психических болезней, часто сталкиваются с неоправданными и разрушительными стереотипами. Однако со временем они могут лишь усугубить их проблемы, поставив наши жизни под угрозу, считают эксперты.