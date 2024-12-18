Чоловік побоюється "хитрих звичок" своєї дружини: чому він вважає її прихованою соціопаткою

Чоловік каже, що його кохана активно дивиться трукрайм серіали, полюбляє чорний гумор, а у випадку поганого настрою видає "погрози". Популярна авторка детективів Джейн Грін розповіла, як насправді варто реагувати на таку поведінку.

Related video

Один чоловік розповів, що дивне захоплення його дружини серіалами з трукрайм тематикою та злочинами, а також низка реплік у його адресу змушують його "боятися за своє життя". Про цей випадок пише видання Daily Mail.

Герой історії каже, що дуже кохає свою дружину, однак останнім часом у її поведінці все більше проглядається дивних речей.

"У мене щодня в голові сидить думка те, що боюся, що вона таємний психопат і що одного дня вона вб’є мене", — розказує чоловік та наводить свої аргументи щодо цієї версії.

Він говорить, що жінка активно почала дивитися кримінальні трилери на Netflix, а потім під час спільного перегляду одного з них сказала наступну репліку: "Хіба бути вбивцею — не чудова робота?". Спочатку чоловік подумав, що це є напівсерйозним жартом, але потім кілька подій змусили занервувати його.

Днями вона повернулася з роботи після скандалу з колегою і видала наступну фразу "Я була б щиро рада, якби він помер". Він спочатку списав цю фразу на її почуття чорного гумору, але потім настав її день народження.

Тоді чоловік подарував їй новий набір японських кухонних ножів. Герой історії розказують, що вона дуже "дивувалася" ними, а згодом йому наснився кошмарний сон, де вона нападає з цими ножами на нього.

"Тепер я не можу відвести від неї очей. Згадуючи останню історію вбивства в Нью-Йорку (натякає на вбивство мільйонера Браяна Томпсона. — Ред.), де всі друзі вбивці кажуть, що він був цілком нормальним хлопцем, поки не сталося вбивство. Можливо, я говорю щось божевільне, але чи справді я занадто себе накручую від того, що одного разу моя дружина може зірватися?", — резюмує чоловік.

Популярна авторка детективів Джейн Грін каже, що зацикленість чоловіка на цій думці "не відповідає реальності". Письменниця каже, що багато жінок люблять трукрайм-фільми та серіали, а багато хто з нас, незалежно від статі, має низку причин думати, що поруч із нами люди, які видаються соціопатами.

"Що краще ми будемо поінформовані, то більша ймовірність того, що ми зможемо врятувати когось, якщо трапиться щось жахливе. Або принаймні це те, що ми говоримо собі. Сподіваюся, це заспокоїть вас. Проте, якщо ні, якщо ваша дружина нарешті зірветься і вирішить додати трохи миш’яку у ваш смузі на сніданок, тоді — якщо можна говорити про ці справжні кримінальні драми — вона сидітиме у в’язниці до кінця свого життя. Тому в таких випадках — якщо чоловік або жінка чинять злочин, то їх завжди ловлять та відправляють до тюрми", — розповідає популярна авторка.

Нагадаємо, Фокус писав, як учений розповів про різницю між психопатами та соціопатами. Популярні книжки та фільми вже давно вкоренили в наших головах певне уявлення про соціопатів і психопатів. Однак учені вважають, що вони далекі від реальності і ми часто плутаємо їх між собою.

Також ми розповідали, чому людям слід забути про слова "психопат" і "соціопат". Люди, які страждають від психічних хвороб, часто стикаються з невиправданими та руйнівними стереотипами. Однак із часом вони можуть лише посилити їхні проблеми, поставивши наші життя під загрозу, вважають експерти.