Владелец магазинов поймал 50 воров за 2024 год: он рассказал, как ему это удалось (фото)

Британский бизнесмен Мартин Гонт понес убытки на значительную сумму из-за постоянных краж. Бездействие полиции и массовость проблемы заставила мужчину принять крайние меры для борьбы с ворами.

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Владелец нескольких магазинов в британском городе Труро, 62-летний Мартин Гонт решил бороться с "эпидемией краж" в Британии, которая в частности добралась до его сети заведений. Бизнесмен сам в течение 2024 года он поймал более 50 граждан, пишет британское издание Metro.

По словам мужчины, его магазины стали чаще обворовывать в течение последних двух лет, что нанесло ему ущерб более чем на 1 млн фунтов (более 53 млн гривен). Бездействие полиции, отговорки высших чинов о борьбе с кражами и его желание преодолеть эпидемию преступлений подтолкнули мужчину к действиям.

Мартин Гонт и его сыновья (фото: Metro) Фото: Metro

"Наша община должна положить этому конец. Нужно вместе посмотреть, что мы можем сделать", — откровенно говорит журналистами господин Гонт.

Поэтому мужчина, видя шквал постоянных краж в его сети "Счастливая пиранья", решился пойти на отчаянный шаг. Господин Гонт и его двое сыновей решили воспользоваться правом на "гражданские аресты", которое разрешается разделом 24A Закона Великобритании "О полиции и уголовных доказательствах 1984 года".

Также отец и сыновья, как пишут журналисты, оборудовали каждый из трех магазинов 12 камерами. Семья Гонтов решила также остановить преступников, блокируя им выход. Физически они вступают в контакт с ворами, только когда преступники пытаются убежать с запасами.

Господин Гонт признается, что несколько раз им пришлось с голыми руками идти на преступников с отвертками, ножами и даже кастетами. Но количество преступников не уменьшается — за 2024 год он и его сыновья поймали более 50 воров, которые в основном брали сладости и алкоголь.

Журналисты указывают, что однажды господин Гонт поймал воровку. Она откровенно ему сказала, что ее не волнует арест со стороны полиции, а скорее наказание, которое ей будет угрожать со стороны торговца наркотиками в округе.

Одна из камер фиксирует воров в магазине господина Гонта (фото: Metro)

Владелец магазина признается, что причина заключается в куда более серьезной проблеме.

"Никто не обеспечивает соблюдение законов на местном уровне, а беззаконие поощряет кражи в магазинах", — откровенно говорит мужчина и добавляет, что не уверен, что вскоре в этом районе что-то изменится.

СМИ добавляют, что сейчас гражданские аресты господина Гонта дали свой результат: уровень краж в его магазинах упал на 90%. Однако владелец магазинов убежден, что идея побороть эпидемию краж будет работать только тогда, когда полиция начнет более активно участвовать в раскрытии этих преступлений, средний показатель которых не превышает 50%.

"Теперь воры, которые заходили в наш магазин, знают, что мы их узнаем, остановим и ждем, пока полиция их задержит", — говорит господин Гонт и добавляет, что надеется, несмотря на критику полиции, что там более активно начнут бороться с этим явлением.

Напомним, Фокус писал, как работница школы за год украла еды на 62 миллиона гривен. Веру Лидделл разоблачил бизнес-менеджер школы, который проводил аудит. Как выяснилось, расходы на питание превысили бюджет на 300 тыс. долларов (примерно 12,4 млн грн) за несколько месяцев до конца учебного года.

Также мы рассказывали, как в Тернополе бездомный спрятался в туалете пиццерии, чтобы ночью обокрасть кассу. В полиции сообщили, что злоумышленник дождался ночи, вышел из уборной и смог вытащить из 9 тысяч гривен.