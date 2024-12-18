Власник магазинів піймав 50 крадіїв за 2024 рік: він розповів, як йому це вдалося (фото)

Британський бізнесмен Мартін Гонт зазнав збитків на значну суму через постійні крадіжки. Бездіяльність поліції та масовість проблеми змусила чоловіка вжити крайніх заходів для боротьби з крадіями.

Related video

Власник кількох магазинів у британському місті Труро, 62-річний Мартін Гонт вирішив боротися з "епідемією крадіжок" у Британії, яка зокрема дісталася до його мережі закладів. Бізнесмен сам протягом 2024 року він спіймав понад 50 громадян, пише британське видання Metro.

За словами чоловіка, його магазини почали частіше обкрадати протягом останніх двох років, що завдало йому збитків на понад 1 млн фунтів (понад 53 млн гривень). Бездіяльність поліції, відмовки вищих чинів про боротьбу з крадіжками та його бажання подолати епідемію злочинів підштовхнули чоловіка до дій.

Мартін Гонт та його сини (фото: Metro) Фото: Metro

"Наша громада повинна покласти цьому край. Потрібно разом подивитись, що ми можемо зробити", — відверто каже журналістами пан Гонт.

Тому чоловік, бачачи шквал постійних крадіжок у його мережі "Щаслива піранья", наважився піти на відчайдушний крок. Пан Гонт та його двоє синів вирішили скористатися правом на "громадянські арешти", яке дозволяється розділом 24A Закону Великої Британії "Про поліцію та кримінальні докази 1984 року".

Також батько та сини, як пишуть журналісти, обладнали кожен з трьох магазинів 12 камерами. Сім'я Гонтів вирішила також зупинити злочинців, блокуючи їм вихід. Фізично вони вступають в контакт з крадіями, лише коли злочинці намагаються втекти з запасами.

Пан Гонт зізнається, що кілька разів їм довелося з голими руками йти на злочинців з викрутками, ножами та навіть кастетами. Але кількість злочинців не зменшується — за 2024 рік він та його сини спіймали понад 50 крадіїв, які переважно брали солодощі алкоголь.

Журналісти вказують, що одного разу пан Гонт впіймав крадійку. Вона відверто йому сказала, що її не хвилює арешт з боку поліції, а радше покарання, яке їй загрожуватиме з боку торговця наркотиками в окрузі.

Одна з камер фіксує крадіїв у магазині пана Гонта (фото: Metro)

Власник магазину зізнається, що причина полягає в куди більш серйозній проблемі.

"Ніхто не забезпечує дотримання законів на місцевому рівні, а беззаконня заохочує крадіжки в магазинах", — відверто каже чоловік і додає, що не впевнений, що незабаром у цьому районі щось зміниться.

ЗМІ додають, що наразі цивільні арешти пана Гонта дали свій результат: рівень крадіжок у його магазинах впав на 90%. Однак власник магазинів переконаний, що ідея побороти епідемію крадіжок буде працювати лише тоді, коли поліція почне більш активно долучатися до розкриття цих злочинів, середній показник яких не перевищує 50%.

"Тепер злодії, які заходили в наш магазин, знають, що ми їх впізнаємо, зупинимо і чекаємо, поки поліція їх затримає", — каже пан Гонт і додає, шо сподівається попри критику поліції, що там більш активно почнуть боротися з цим явищем.

Нагадаємо, Фокус писав, як працівниця школи за рік вкрала їжі на 62 мільйони гривень. Віру Лідделл викрив бізнес-менеджер школи, який проводив аудит. Як з’ясувалось, витрати на харчування перевищили бюджет на 300 тис. доларів (приблизно 12,4 млн грн) за кілька місяців до кінця навчального року.

Також ми розповідали, як у Тернополі безхатченко сховався в туалеті піцерії, щоб уночі обікрасти касу. У поліції повідомили, що зловмисник дочекався ночі, вийшов із вбиральні та зміг витягнути з 9 тисяч гривень.