Пандемия страшнее COVID-19: экстрасенсы напугали людей предсказаниями на 2025 год

Ожидания астрологов и предсказателей от 2025 года противоречивы. Они считают, что этот год принесет как серьезные угрозы, так и большие возможности.

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Эксперты из Psychic World – группа медиумов, астрологов и предсказателей – сделали ряд смелых прогнозов на 2025 год, включая новую пандемию, политические изменения в Европе и значительный прогресс в освоении космоса. Об этом пишет Daily Express.

Среди наиболее тревожных предсказаний — начало пандемии, которая, как утверждается, может превзойти COVID-19 по своим масштабам.

Это событие, по словам ясновидящих, связано с астрологическими явлениями: полным лунным затмением 14 марта и частичным солнечным затмением 21 сентября. Эти даты символизируют завершение одного цикла и начало трансформационного периода.

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Политические изменения в Европе

По прогнозам, 2025 год может стать переломным моментом для европейской политики. В странах, включая Германию, Испанию и Польшу, ожидаются выборы, которые могут привести к уходу от традиционных центристских партий.

Астрологи связывают это с путешествием Сатурна по Овну, способствующим появлению реформаторов, и влиянием Урана в Тельце, который принесет экономические инновации. Особенно значительные реформы ожидаются в Германии — они могут стать самыми масштабными с 1991 года.

Эволюция искусственного интеллекта

Согласно прогнозам, Плутон в Водолее ускорит развитие искусственного интеллекта.

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Psychic World предсказывает, что США и Европейский союз введут строгие правила для обеспечения этического контроля за ИИ, балансируя инновации с безопасностью.

Прорывы в космосе

2025 год, по мнению астрологов, станет началом новой эпохи в освоении космоса. Развитие технологий многоразовых ракет позволит расширить границы человеческой цивилизации за пределы Земли. Астрологи также прогнозируют значительные изменения в культуре и обществе, включая возрождение христианства и возвращение к традиционным ценностям в еде, одежде и образе жизни.

Начало новой эры

Предсказания Psychic World рисуют картину 2025 года как времени глобальных перемен и сдвигов в мировоззрении.

"Это будет один из самых значительных сдвигов за последние три десятилетия", — утверждают медиумы, связывая предстоящие события с мощными астрологическими влияниями.

Ранее Фокус сообщал, что предсказание "живого Нострадамуса" напугало пользователей соцсетей. Атос Саломе считает, что мир стоит на пороге кибервойны.

Также стало известно, что "живой Нострадамус" думает, что Луна может быть продвинутым инопланетным артефактом. Атос Саломе, утверждающий, что может заглянуть в будущее, выдвинул смелую теорию о спутнике Земли.