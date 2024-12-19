Пандемія страшніша за COVID-19: екстрасенси налякали людей передбаченнями на 2025 рік

Очікування астрологів і провісників від 2025 року суперечливі. Вони вважають, що цей рік принесе як серйозні загрози, так і великі можливості.

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Експерти з Psychic World — група медіумів, астрологів і провісників — зробили низку сміливих прогнозів на 2025 рік, включно з новою пандемією, політичними змінами в Європі та значним прогресом в освоєнні космосу. Про це пише Daily Express.

Серед найбільш тривожних прогнозів — початок пандемії, яка, як стверджується, може перевершити COVID-19 за своїми масштабами.

Ця подія, за словами ясновидців, пов'язана з астрологічними явищами: повним місячним затемненням 14 березня і частковим сонячним затемненням 21 вересня. Ці дати символізують завершення одного циклу і початок трансформаційного періоду.

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Політичні зміни в Європі

За прогнозами, 2025 рік може стати переломним моментом для європейської політики. У країнах, включно з Німеччиною, Іспанією та Польщею, очікуються вибори, які можуть призвести до відходу від традиційних центристських партій.

Астрологи пов'язують це з подорожжю Сатурна по Овну, що сприяє появі реформаторів, і впливом Урана в Тельці, який принесе економічні інновації. Особливо значні реформи очікуються в Німеччині — вони можуть стати наймасштабнішими з 1991 року.

Еволюція штучного інтелекту

Згідно з прогнозами, Плутон у Водолії прискорить розвиток штучного інтелекту.

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Psychic World пророкує, що США і Європейський союз введуть суворі правила для забезпечення етичного контролю за ШІ, балансуючи інновації з безпекою.

Прориви в космосі

2025 рік, на думку астрологів, стане початком нової епохи в освоєнні космосу. Розвиток технологій багаторазових ракет дасть змогу розширити межі людської цивілізації за межі Землі. Астрологи також прогнозують значні зміни в культурі та суспільстві, включно з відродженням християнства і поверненням до традиційних цінностей у їжі, одязі та способі життя.

Початок нової ери

Передбачення Psychic World малюють картину 2025 року як часу глобальних змін і зрушень у світогляді.

"Це буде один із найзначніших зрушень за останні три десятиліття", — стверджують медіуми, пов'язуючи майбутні події з потужними астрологічними впливами.

Раніше Фокус повідомляв, що передбачення "живого Нострадамуса" налякало користувачів соцмереж. Атос Саломе вважає, що світ стоїть на порозі кібервійни.

Також стало відомо, що "живий Нострадамус" думає, що Місяць може бути просунутим інопланетним артефактом. Атос Саломе, який стверджує, що може зазирнути в майбутнє, висунув сміливу теорію про супутник Землі.