Женщина пять лет притворялась покойной сестрой-близняшкой: как отреагировала ее семья
Чтобы никто ни о чем не догадался, Энни часто приглашала к себе родственников, притворяясь ушедшей в мир иной сестрой.
Энни Ниу из Китая призналась семье, что пять лет притворялась сестрой-близняшкой, которая умерла в результате перенесенного вирусного менингита. Об этом знали родители, но они решили скрыть эту информацию от бабушек и дедушек, опасаясь за их здоровье. Об этом женщина рассказала в TikTok.
"POV: Ты наконец рассказала семье, что твоя сестра-близняшка умерла пять лет назад. После этого они сняли все семейные фотографии, где она была", — написала китаянка в вирусном видео, которое собрало 4,4 миллиона просмотров.
По словам Ниу, хранить это в тайне решил отец. Чтобы никто ни о чем не догадался, она часто приглашала к себе родственников, притворяясь покойной сестрой.
Когда в июле 2023 года 92-летней бабушке Ниу стало плохо, они с отцом решили наконец раскрыть правду и сказали, что одна из внучек уже ждет ее на другой стороне. После этого о трагедии узнали дяди и тети.
Энни пожаловалась, что из-за этого родственники начали снимать фотографии ее сестры со стен. Это ее сильно расстроило. При этом дедушка Ниу, который все еще жив, так ничего и не знает. Родственники решили его поберечь.
Многие зрители выразили сочувствие автору видео. Кое-кто признался, что также хранит подобные секреты от своих близких.
"Самое странное, что люди не сообщают семье о смерти близкого человека", — прокомментировал один из зрителей, который был потрясен этой историей;
- "Я никогда не слышал о таком за 27 лет";
- "Разве они не спрашивали, где она была в течение пяти лет? Мне так жаль. Я смущена";
- "Почему и как можно было держать в секрете что-то настолько важное?";
- "Это очень странно";
- "Мы не говорили бабушке, что ее сестра умерла, поэтому я хорошо тебя понимаю, девочка".
Напомним, ранее Фокус писал, что однояйцевые сестры-близняшки Николь и Рене Бейлли из Австралии родили детей в одном роддоме с разницей буквально в несколько минут.
Кроме того, 19-летние идентичные сестры Лариса и Летиция Лаззарин встречаются с братьями-близнецами Лукасом и Филипе Орсато. Они рассказали, что их отношения часто смущают, а иногда даже сводят с ума других людей.