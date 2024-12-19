Женщина пять лет притворялась покойной сестрой-близняшкой: как отреагировала ее семья

Чтобы никто ни о чем не догадался, Энни часто приглашала к себе родственников, притворяясь ушедшей в мир иной сестрой.

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Энни Ниу из Китая призналась семье, что пять лет притворялась сестрой-близняшкой, которая умерла в результате перенесенного вирусного менингита. Об этом знали родители, но они решили скрыть эту информацию от бабушек и дедушек, опасаясь за их здоровье. Об этом женщина рассказала в TikTok.

"POV: Ты наконец рассказала семье, что твоя сестра-близняшка умерла пять лет назад. После этого они сняли все семейные фотографии, где она была", — написала китаянка в вирусном видео, которое собрало 4,4 миллиона просмотров.

По словам Ниу, хранить это в тайне решил отец. Чтобы никто ни о чем не догадался, она часто приглашала к себе родственников, притворяясь покойной сестрой.

Когда в июле 2023 года 92-летней бабушке Ниу стало плохо, они с отцом решили наконец раскрыть правду и сказали, что одна из внучек уже ждет ее на другой стороне. После этого о трагедии узнали дяди и тети.

Энни пожаловалась, что из-за этого родственники начали снимать фотографии ее сестры со стен. Это ее сильно расстроило. При этом дедушка Ниу, который все еще жив, так ничего и не знает. Родственники решили его поберечь.

Многие зрители выразили сочувствие автору видео. Кое-кто признался, что также хранит подобные секреты от своих близких.

"Самое странное, что люди не сообщают семье о смерти близкого человека", — прокомментировал один из зрителей, который был потрясен этой историей;

"Я никогда не слышал о таком за 27 лет";

"Разве они не спрашивали, где она была в течение пяти лет? Мне так жаль. Я смущена";

"Почему и как можно было держать в секрете что-то настолько важное?";

"Это очень странно";

"Мы не говорили бабушке, что ее сестра умерла, поэтому я хорошо тебя понимаю, девочка".

Напомним, ранее Фокус писал, что однояйцевые сестры-близняшки Николь и Рене Бейлли из Австралии родили детей в одном роддоме с разницей буквально в несколько минут.

Кроме того, 19-летние идентичные сестры Лариса и Летиция Лаззарин встречаются с братьями-близнецами Лукасом и Филипе Орсато. Они рассказали, что их отношения часто смущают, а иногда даже сводят с ума других людей.