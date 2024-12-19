Жінка п'ять років прикидалася покійною сестрою-близнючкою: як відреагувала її родина

Щоб ніхто ні про що не здогадався, Енні часто запрошувала до себе родичів, прикидаючись сестрою, яка пішла в засвіти.

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Енні Ніу з Китаю зізналася родині, що п'ять років прикидалася сестрою-близнючкою, яка померла внаслідок перенесеного вірусного менінгіту. Про це знали батьки, але вони вирішили приховати цю інформацію від бабусь та дідусів, побоюючись за їхнє здоров'я. Про це жінка розповіла у TikTok.

"POV: Ти нарешті розповіла родині, що твоя сестра-близнючка померла п'ять років тому. Після цього вони зняли всі сімейні фотографії, де вона була", — написала китаянка у вірусному відео, яке набрало 4,4 мільйона переглядів.

За словами Ніу, зберігати це в таємниці вирішив батько. Щоб ніхто ні про що не здогадався, вона часто запрошувала до себе родичів, прикидаючись покійною сестрою.

Коли у липні 2023 року 92-річній бабусі Ніу стало погано, вони з батьком вирішили нарешті розкрити правду й сказали, що одна з онучок уже чекає на неї на іншому боці. Після цього про трагедію дізналися дядьки й тітки.

Енні поскаржилася, що через це родичі почали знімати фотографії її сестри зі стін. Це її сильно засмутило. При цьому дідусь Ніу, який все ще живий, так нічого і не знає. Родичі вирішили його поберегти.

Багато глядачів висловили співчуття авторці відео. Дехто зізнався, що також зберігає подібні секрети від своїх близьких.

"Найдивніше, що люди не повідомляють сім'ї про смерть близької людини", — прокоментував один з глядачів, який був вражений від цієї історії;

"Я ніколи не чув про таке за 27 років";

"Хіба вони не питали, де вона була протягом п'яти років? Мені так шкода. Я збентежена";

"Чому і як можна було тримати в секреті щось настільки важливе?";

"Це дуже дивно";

"Ми не говорили бабусі, що її сестра померла, тому я добре тебе розумію, дівчинко".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що однояйцеві сестри-близнючки Ніколь та Рене Бейллі з Австралії народили дітей в одному пологовому будинку із різницею буквально у кілька хвилин.

Крім того, 19-річні ідентичні сестри Лариса і Летиція Лаззарін зустрічаються з братами-близнюками Лукасом і Філіпе Орсато. Вони розповіли, що їхні стосунки часто бентежать, а іноді навіть зводять з розуму інших людей.