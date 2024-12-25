"Как полет на Луну": моряки назвали самое страшное место в океане (видео)

Пролив Дрейка внушает страх как путешественникам, так и морякам. 800 км открытого моря и вечно бушующий шторм.

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Межконтинентальный пролив, соединяющий южные части Атлантического и Тихого океанов находится между Южной Америкой и Антарктидой. И писатель Альфред Лансинг, писавший о путешествии Эрнеста Шеклтона, говорил, что это "самая страшная часть океана на земном шаре". Моряки и путешественники современности с ним полностью согласны. Об этом пишет CNN.

Проход через пролив Дрейка

Когда-то заповедник исследователей и морских волков, сегодня пролив Дрейка является устрашающим испытанием для все большего числа путешественников в Антарктиду — и не только потому, что его пересечение занимает до 48 часов. Для многих возможность похвастаться тем, что они пережили "тряску Дрейка", является частью привлекательности поездки на "белый континент".

"Это единственное место в мире, где эти ветры могут распространяться по всему земному шару, не достигая суши, а суша, как правило, смягчает штормы", — говорит океанограф Александр Брирли, руководитель отдела открытых океанов Британской антарктической службы.

Ветры, как правило, дуют с запада на восток, говорит он, — а широты от 40 до 60 печально известны своими сильными ветрами. Отсюда их прозвища "ревущие сороковые", "неистовые пятидесятые" и "кричащие шестидесятые" (Антарктида официально начинается на 60-м градусе).

Пролив Дрейка на карте Фото: Wikipedia

Однако суша замедляет ветры — вот почему атлантические штормы, как правило, обрушиваются на Ирландию и Великобританию, а затем ослабевают по мере продвижения на восток к Европейскому континенту.

Поскольку на широте Дрейка нигде на планете нет суши, которая могла бы их замедлить, ветры могут проноситься по всему земному шару, набирая скорость и врезаясь в корабли.

"В середине пролива Дрейка ветры могли дуть на тысячи километров к тому месту, где вы находитесь. Кинетическая энергия преобразуется из ветра и создает штормовые волны", — говорит морская исследовательница Кери Нельсон. Волны могут достигать высоты в 15 метров, а средняя высота волн в проливе Дрейка около 7 метров. И это все еще вдвое больше, чем в Атлантическом океане.

И дело не только в ветрах, создающих бурю на воде — Дрейк по сути представляет собой одну большую волну. А мощное течение буквально протискивающееся в узкий пролив, поднимает внутренние волны и переносят холодную воду из глубин океана.

И все это делает пролив Дрейка "очень увлекательным местом" для океанографов. Но он продолжает их пугать, потому что есть еще одна важная вещь, которая делает пролив Дрейка таким страшным: его мрачная история.

До открытия Панамского канала в 1914 году судам, следовавшим из Европы к западному побережью Америки, приходилось огибать мыс Горн — южную оконечность Южной Америки — и затем двигаться вдоль побережья Тихого океана.

"Допустим, вы отправляете товары из Западной Европы в Калифорнию. Вам либо нужно было выгрузить их в Нью-Йорке и проделать весь путь через США, либо вам нужно было проделать весь путь в обход", — говорит он. И это были не только большие грузовые суда; пассажирские суда шли по тому же маршруту.

Волны в проливе Дрейка

На оконечности мыса Горн даже установлен памятник в память о более чем 10 000 моряков, которые, как полагают, погибли во время путешествия через него.

"Навигация по Дрейку — чрезвычайно сложная задача, требующая смирения и некоторой доли страха. Это то, что держит вас сосредоточенным, внимательным, чувствительным к кораблю и погоде. Вы должны осознавать, что это может быть опасно — что это никогда не бывает рутиной", — говорит капитан Станислас Деворсин, один из трех капитанов Le Commandant Charcot, полярного судна приключенческой круизной компании Ponant.

Однако даже с этим дополнительным запасом прочности он признает, что переправа через пролив Дрейка может быть непростым испытанием. Нужно выбрать лучшее время для пересечения пролива, адаптировать курс и быть готовым его изменить, потому что погода совершенно непредсказуема.

Капитаны проверяют погоду до шесть раз в день перед отправлением, чтобы обеспечить безопасное плавание.

Они поддерживают связь со штаб-квартирой с помощью спутниковых антенн на высоте по всему переходу, а при необходимости могут воспользоваться как спутниковой связью, так и радиосвязью. Деворсин говорит, что не может себе представить, чтобы связь когда-либо была потеряна, какая бы погода ни была.

Хотя не все любят острые ощущения. Эдвина Лонсдейл, управляющий директор Mundy Adventures, туристического агентства, специализирующегося на приключениях, имеет дело с клиентами, которые уже привыкли к дискомфорту, — и все же она говорит, что переправа через пролив Дрейка — это "тема для разговора" во время бронирования.

"Мы говорим об этом, чтобы убедиться, что люди полностью осознают, что они покупают. Поездка в Антарктиду — это дорого. И люди не всегда понимают, что их ждет", — отмечает Эдвина.

"Если бы вы отправились на Луну, вы бы ожидали, что путешествие будет некомфортным, но оно того стоит. Вы просто должны думать: "Вот что мне нужно, чтобы попасть из одного мира в другой", — говорит она.

Напомним, на дне океанов и морей находится более 8500 затонувших кораблей, которые остались после двух мировых войн. На их борту находятся сотни миллионов тонн нефти, боеприпасы, токсичные тяжелые металлы и даже химическое оружие. Ученые считают, что это фактически бомбы замедленного действия.