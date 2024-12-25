Сколько времени уйдет у Санта-Клауса на раздачу подарков детям по всему миру, – исследование

Если верить гипотезам ученых, рождественская ночь для Санта-Клауса и его оленей – невероятное по своей сложности испытание.

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На Рождество дети по всему миру ждут подарков от Санта-Клауса, который, по общепринятым представлениям, развозит их на санках, запряженных оленями. Перед ним стоит очень непростая задача – успеть ко всем на протяжении всего одной ночи, чтобы к утру и малыши, и взрослые могли обнаружить под елкой или в носке на камине какой-нибудь презент. Это предполагает просто космическую скорость передвижения, в результате чего объект меняет свой цвет. Это происходит благодаря так называемому эффекту Доплера — способу, которым скорость влияет на длину волн, таких как звук или свет, и о нем рассказала радиоастроном Лаура Дриссен из Сиднейского института астрономии при Сиднейском университете.

По ее словам, когда свет меняет цвет из-за скорости, это явление называют красным или синим смещением, в зависимости от направления.

"Если бы мы могли уловить цвет знаменитого красного носа Рудольфа с помощью одного из наших телескопов, мы могли бы использовать эффект Доплера для измерения скорости Санта-Клауса", – подчеркнула она. Ученая обновила метод, предложенный в 1998 году, чтобы вычислить, как быстро оленю Рудольфу и Санта-Клаусу нужно ехать, чтобы доставить все необходимые подарки.

По подсчетам Дриссен, в мире – около двух миллиардов детей в возрасте до 14 лет.

"Примерно 93% стран отмечают Рождество в той или иной форме, поэтому предположим, что это делают 93% всех детей. Мы знаем, что Дед Мороз доставляет подарки только тем, кто действительно верит. Если предположить, что процент верующих по возрастным группам такой же, как в Соединенных Штатах, то у нас останется около 690 миллионов детей. При примерно 2,3 ребенка на семью по всему миру, ему нужно посетить около 300 миллионов семей. Распределяя эти семьи равномерно по 69 миллионам квадратных километров пригодной для проживания площади суши на Земле (с учетом океанов, пустынь, Антарктиды и гор), Санта-Клаусу нужно будет проехать 144 миллиона километров в канун Рождества. Это почти равно расстоянию от Земли до Солнца", – объяснила Лаура.

Лаура Дриссен

Она подчеркнула, что у Санта-Клауса есть часовые пояса, и между доставкой первого и последнего подарка – 35 часов.

"Допустим, Дед Мороз тратит половину своего времени на то, чтобы въехать и выехать из каждого дома, что дает ему в общей сложности 17,5 часа или 0,2 миллисекунды на дом. Остальные 17,5 часа он использует для перемещения между домами", – отмечает радиоастроном.

Дриссен озвучила гипотезу, согласной которой ему нужно ехать со скоростью 8,2 миллиона километров в час, или 0,8% от скорости света, чтобы доставить все подарки.

Для приблизительного определения скорости Санта-Клауса Дриссен использовала нос оленя Рудольфа. Стандартная камера контроля скорости не справится с этой задачей, но к услугам ученых на Земле есть телескопы, которые могут измерять цвет чего-либо с помощью спектроскопии.

Ученые давно пытаюся вычислить скорость передвижения Санта-Клауса

"У главного оленя Санта-Клауса, Рудольфа, знаменитый рубиново-красный нос. Если бы мы могли наблюдать за Дедом Морозом в телескопы, мы могли бы использовать цвет носа Рудольфа для измерения его скорости с помощью эффекта Доплера, который описывает, как скорость влияет на длину волны. Это потому, что нос Рудольфа не выглядел бы таким красным, если бы он ехал на высокой скорости", – объяснила ученая.

Объясняя эффект Доплера, Лаура приводит пример авто скорой помощи. Когда она проезжает мимо человека по улице, ее звук становится выше по мере приближения и ниже – по мере удаления. Это происходит потому, что когда машина скорой помощи движется ближе, звуковые волны сжимаются до более короткой длины волны, а более короткая длина волны означает более высокую высоту тона.

Визуальное объяснение эффекта Доплера Фото: Laura Nicole Driessen

"То же самое происходит со светом. Если источник света движется от вас, длина волны растягивается и становится более красной или "смещенной в красную сторону". Если источник света движется к вам, длина волны сжимается, и свет становится более синим или "смещенной в синюю сторону"", – подчеркнула она.

Красный свет имеет длину волны 694,3 нанометра, когда он "в состоянии покоя", что означает, что он не движется.

"Это будет измерение неподвижного Рудольфа. Допустим, Санта-Клаус предпочел бы доставить подарки быстро, чтобы он мог расслабиться с молоком и печеньем в конце ночи. Он заставляет своих оленей бежать гораздо быстрее, чем я предполагал, со скоростью 10% от скорости света или 107 миллионов километров в час. На этой скорости нос Рудольфа будет смещен в синюю сторону до ярко-оранжевого (624 нанометра), когда он будет лететь к вашему дому", – говорит Лаура.

Чем выше скорость передвижения, тем темнее нос у оленя Рудольфа Фото: Laura Nicole Driessen

По мере удаления он сместится в красную сторону до очень темно-красного (763 нанометра). Самый темный красный цвет, который могут видеть человеческие глаза, составляет около 780 нанометров. На таких скоростях нос Рудольфа будет почти черным.

Ранее Фокус писал, что мужчина, работающий Санта-Клаусом 60 лет, рассказал, как за эти годы менялись желания детей.