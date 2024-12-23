Мужчина работает Санта-Клаусом более 60 лет: он рассказал, как менялись желания детей

80-летний Рэй Галс работает Санта-Клаусом уже в течение 60 лет и планирует проработать до 100 лет. Его самой большой мотивацией заниматься этим делом является возможность видеть улыбки, счастье и радость детей.

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80-летний Рэй Галс из Великобритании работает Санта-Клаусом уже более 60 лет и говорит, что за время его работы он заметил, как сильно изменились желания, которые загадывают ему дети. Об истории его работы пишет британский таблоид Daily Mail.

Мужчина рассказывает, что за время своей работы он раздал тысячи подарков и собрал более 60 тыс. фунтов (более 3,1 млн грн) благотворительной помощи на различные проекты. Господин Галс говорит, что он много слышал пожеланий от детей с начала 1960-х годов и говорит, что желания малышей сильно изменились.

"С годами подарки, которые просят дети, точно изменились. Раньше это была кукла или настольная игра — теперь мне могут представить длинный список с запросами на тысячи фунтов", — признается господин Галс.

Мужчина говорит, что иногда ему приходится иметь дело с непростыми случаями. Часто дети просят его убедиться, когда "их мама и папа вернутся вместе" в то время, когда взрослые разошлись или кого-то могло не стать.

Несмотря на непростую работу и тяжелый личный опыт, когда ему пришлось потерять жену из-за прогрессирующей деменции и пережить неожиданную смерть сына, он продолжает заниматься любимой работой. Его обычное увлечение теперь является частью жизни, и даже во времена пандемии коронавируса господин Галс продолжил работать.

Мужчина признается, что планирует работать до 100 лет, однако в последние годы ему приходится труднее. Однако господин Галс говорит, что не знает никого, кто работал бы в роли Санта-Клауса так долго как он.

"Я приезжал к детям в машине, на санях, даже верхом на лошади. Моя награда — это видеть радость на детских лицах, счастье и улыбки. Если вы хотите знать секрет, как это быть старейшим Сантой, то собственно именно это давало мне силы работать это дело на протяжении лет", — откровенно признается самый известный Санта-Клаус в Великобритании.

Напомним, Фокус писал, что в Британии вспыхнул скандал из-за слов священника, что Санты не существует. Родители назвали слова священника Пола Чемберлена о Санта-Клаусе "абсолютно отвратительным". Теперь ему грозит отстранение от должности и судебный иск.

Также мы рассказывали, как загаданное желание заставило Санту измениться в лице. Мать говорит, что девочка имела длинный рождественский список, который включал много игрушек. Однако, как оказалось, она попросила кое-что нематериальное.