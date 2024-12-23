Чоловік працює Санта-Клаусом понад 60 років: він розповів, як змінювалися бажання дітей

80-річний Рей Галс працює Санта-Клаусом уже протягом 60 років і планує пропрацювати до 100 років. Його найбільшою мотивацією займатися цією справою є можливість бачити усмішки, щастя та радість дітей.

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80-річний Рей Галс із Великої Британії працює Санта-Клаусом вже понад 60 років і каже, що за час його роботи він помітив, як сильно змінилися бажання, які загадують йому діти. Про історію його роботи пише британський таблоїд Daily Mail.

Чоловік розповідає, що за час своєї роботи він роздав тисячі подарунків і зібрав понад 60 тис. фунтів (понад 3,1 млн грн) благодійної допомоги на різні проєкти. Пан Галс каже, що він багато чув побажань від дітей із початку 1960-х років і каже, що бажання малечі сильно змінилися.

"З роками подарунки, які просять діти, точно змінилися. Раніше це була лялька чи настільна гра — тепер мені можуть представити довгий список із запитами на тисячі фунтів", — зізнається пан Галс.

Чоловік каже, що інколи йому доводиться мати справу з непростими випадками. Часто діти просять його переконатися, коли "їхні мама й тато повернуться разом" у той час, коли дорослі розійшлися або когось могло не стати.

Попри непросту роботу та важкий особистий досвід, коли йому довелося втратити дружину через деменцію та пережити несподівану смерть сина, він продовжує займатися улюбленою роботою. Його звичайне захоплення тепер є частиною життя і навіть у часи пандемії коронавірусу пан Галс продовжив працювати.

Чоловік зізнається, що планує працювати до 100 років, однак останнім часом йому доводиться важче. Втім, пан Галс каже, що не знає нікого, хто працював би у ролі Санта-Клауса так довго як він.

"Я приїжджав до дітей у машині, на санях, навіть верхи на коні. Моя нагорода — це бачити радість на дитячих обличчях, щастя та посмішки. Якщо ви хочете знати секрет, як це бути найстарішим Сантою, то власне саме це давало мені сили роботи цю справу протягом років", — відверто зізнається найвідоміший Санта-Клаус у Великій Британії.

Нагадаємо, Фокус писав, що в Британії спалахнув скандал через слова священника, що Санти не існує. Батьки назвали слова священника Пола Чемберлена про Санта-Клауса "абсолютно огидним". Тепер йому загрожує відсторонення від посади та судовий позов.

Також ми розповідали, як загадане бажання змусило Санту змінитися в обличчі. Матір каже, що дівчинка мала довгий різдвяний список, який містив багато іграшок. Однак, як виявилося, вона попросила дещо нематеріальне.