Мужчина пережил тяжелый инсульт и стал полярником: скоро установит уникальный рекорд (фото)

Сейчас Джонни Хантингтон уже прошел почти половину из запланированного 900-километрового маршрута к Южному полюсу. Несмотря на инвалидность и задержку в графике на пять дней, мужчина заявил, что достигнет запланированной точки.

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Британец Джонни Хантингтон смог пережить тяжелый инсульт, а после восстановления решил воплотить свою мечту. Он планирует пройти к Южному полюсу самостоятельно на лыжах, став первым мужчиной с инвалидностью, кто это сделает, пишет британское издание Daily Express.

Журналисты пишут, что в 2014 году 28-летний военный Королевских сил занимался в тренажерном зале, когда с ним случилась беда — он вдруг потерял сознание и упал. Его забрали в больницу, но последствия инсульта были обширными — мужчина получил значительную парализацию левой стороны.

Джонни Хантингтон в походе на Южный полюс (фото: Daily Express)

В какой-то момент, признается господин Хантингтон, он потерял всякую мотивацию жить, ведь был физически и ментально сломанным. Однако мужчина решил любой ценой вернуться к полноценной жизни — он часами проходил тяжелые реабилитации, участвовал в ряде соревнований для бывших военных и хотел стать на ноги.

Несмотря на тяжелые последствия инсульта, ему удалось максимально сделать все возможное, чтобы вернуть частичную подвижность. После этого мужчина поставил целью одно — преодолевать препятствия, и поэтому начал с различных испытаний для себя.

Идея самостоятельно добраться до Южного полюса захватила его. Поэтому он начал серьезно готовиться к походу — сотни километров пешком, тренировки с тасканием санок, а финалом подготовки была 20-дневная экспедиция по заснеженному северу Швеции. После завершения подготовки, мужчина отправился покорять Южный полюс.

Джонни Хантингтон в походе на Южный полюс (фото: Daily Express)

По плану, господин Хантингтон должен пройти более 900 км через заснеженные пустыни Антарктиды за 40 дней без посторонней поддержки. Мужчина рассказал журналистам, что сейчас находится в походе, рассказав с помощью спутниковой связи о своих успехах.

"Я чувствую себя достаточно хорошо, но чувствую себя немного несчастным. Потому что все это я делаю сам, поэтому не могу быть слишком счастливым. Но главное, что я продолжаю идти, ведь пять лет назад о таком не мог мечтать", — признается бывший военный.

Сам господин Хантингтон говорит, что за время путешествия перед ним открылась картина абсолютно белой пустыни, где вокруг за сотни километров нет никого. И поэтому в такие моменты важна концентрация, ведь одна ошибка приведет к фатальным последствиям.

"Если допущу хотя бы одну ошибку, то экспедиция сразу закончится. Из-за моей инвалидности моя левая нога на самом деле не позволяет полноценно делать все как нужно. Однако я знал, что так будет, поэтому отчаянно верю в то, что у меня хватит сил дойти до конца", — говорит мужчина.

Джонни Хантингтон в походе на Южный полюс (фото: Daily Express)

Сейчас он говорит, что из-за изменения погодных условий пока отстает от графика на пять дней. Несмотря на то, мужчина говорит, что продолжает придерживаться графика, не собирается менять свои планы и шутит, что во время Рождества мечтает о шоколадном марципане и поговорить с семьей в графстве Девон, где они сейчас живут. По словам героя истории, именно поддержка семьи, друзей и его команды, которые следят за ним, является ключом к его моральному духу.

"Мне невероятно везло на протяжении всего путешествия: единственное, о чем мне не пришлось волноваться, так это о психологическом бремени пребывания в одиночестве на льду", — признается господин Хантингтон.

Мужчина говорит, что ему постоянно пишут со словами поддержки, когда он подключается к интернету через спутниковую связь. Люди присылают ему музыкальные треки для подбадривания, а родственники и близкие постоянно контактируют с бывшим военным.

После достижения Южного полюса, он вернется на базу на леднике Юнион, а оттуда в Чили, а затем — в конце концов, домой к Девону и его матери, сестре и 18-месячной племяннице на запоздалое празднование Рождества. Мужчина говорит, что по возвращении с удовольствием выпьет пинту любимого эля из своей местной пивоварни и продолжит длительный процесс восстановления, а также ожидает, что в его жизни, кроме рекорда, появится миссис Хантингтон.

Напомним, Фокус писал, как мужчине предлагают работу на Южном полюсе. Даже в случае расторжения контракта из Антарктиды будет трудно вернуться, поскольку "нет рейсов ни туда, ни обратно".

Также мы рассказывали, как медик британской армии быстрее всех преодолела Антарктиду на лыжах. Харприт Чанди проезжала на лыжах в среднем по 12-13 часов в день и тащила за собой 75-килограммовые сани со всем необходимым для выживания.