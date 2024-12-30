Женщина купила заброшенный дом на Сицилии за евро и превратила его в роскошный дом (видео)

Женщина стала владелицей дома XVII века, в котором не было света и воды. Американка создала просторный дом с четырьмя спальнями, пятью ванными комнатами, сауной, библиотекой и балконом.

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44-летняя американка Мередит Таббони приобрела заброшенный дом в сицилийской деревне Самбука-ди-Сицилия всего за 85 пенсов (один евро) и превратила его в роскошный дом, стоимость которого теперь составляет 384 тысячи фунтов стерлингов (483 тысячи долларов). Об этом пишет The Sun.

Мередит, семья которой имеет сицилийские корни, узнала о программе продажи заброшенных домов за евро благодаря статье, которую показал ей друг. Женщина давно планировала купить недвижимость в Европе, поэтому решила сделать ставку, даже не побывав в деревне, где находился дом. Однако это то самое село, откуда ее прадед приехал в США в 1902 году.

В 2019 году она выиграла тендер и стала владелицей дома XVII века, потратив 4900 фунтов стерлингов, чтобы получить имущество в собственность. Впервые женщина увидела свой новый дом в июне того же года и описала его состояние как "крайне ужасное". В доме не было электричества и воды. На полу также было "два фута голубиного помета".

В 2020 году Мередит решила приобрести соседний дом за 18 290 фунтов стерлингов, ведь начала больше времени проводить в деревне и захотела расширить пространство.

Реконструкция двух домов стоила значительно больше, чем ожидалось: вместо запланированной 31 тысячи фунтов стерлингов расходы выросли до 384 тысяч. Американка полностью перестроила недвижимость, создав просторный дом с четырьмя спальнями, пятью ванными комнатами, сауной, библиотекой, балконом. В планах также винный погреб и гардеробная.

Во время ремонта Мередит летала между Чикаго и Самбукой, привлекая команду строителей для выполнения работ, включая выравнивание полов, установку коммуникаций и новых окон.

Женщина планирует проводить в своем итальянском доме четыре месяца в год и учит итальянский язык. Также она купила еще один дом неподалеку, который будет использовать как гостевой для друзей с детьми.

Напомним, 31-летний британец Джордж Лейнг приобрел трехэтажный дом на Сицилии за 85 пенсов и планирует отремонтировать его за 15 тысяч фунтов стерлингов.