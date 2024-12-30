Жінка купила занедбаний будинок на Сицилії за євро і перетворила його на розкішний дім (відео)

Жінка стала власницею будинку XVII століття, у якому не було світла і води. Американка створила просторий дім із чотирма спальнями, п’ятьма ванними кімнатами, сауною, бібліотекою та балконом.

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44-річна американка Мередіт Таббоні придбала занедбаний будинок у сицилійському селі Самбука-ді-Сицилія всього за 85 пенсів (один євро) і перетворила його на розкішну оселю, вартість якої тепер становить 384 тисячі фунтів стерлінгів (483 тисячі доларів). Про це пише The Sun.

Мередіт, родина якої має сицилійське коріння, дізналася про програму продажу покинутих будинків за євро завдяки статті, яку показав їй друг. Жінка давно планувала купити нерухомість у Європі, тому вирішила зробити ставку, навіть не побувавши в селі, де знаходився будинок. Однак це те саме село, звідки її прадід приїхав до США у 1902 році.

У 2019 році вона виграла тендер і стала власницею будинку XVII століття, витративши 4900 фунтів стерлінгів, щоб отримати майно у власність. Вперше жінка побачила свій новий дім у червні того ж року та описала його стан як "вкрай жахливий". У будинку не було електрики та води. На підлозі також було "два фути голубиного посліду".

У 2020 році Мередіт вирішила придбати сусідній будинок за 18 290 фунтів стерлінгів, адже почала більше часу проводити в селі та захотіла розширити простір.

Реконструкція двох будинків коштувала значно більше, ніж очікувалося: замість запланованої 31 тисячі фунтів стерлінгів витрати зросли до 384 тисяч. Американка повністю перебудувала нерухомість, створивши просторий дім із чотирма спальнями, п’ятьма ванними кімнатами, сауною, бібліотекою, балконом. У планах також винний льох і гардеробна.

Під час ремонту Мередіт літала між Чикаго та Самбукою, залучивши команду будівельників для виконання робіт, включно з вирівнюванням підлог, встановленням комунікацій та нових вікон.

Жінка планує проводити у своєму італійському домі чотири місяці на рік і вчить італійську мову. Також вона купила ще один будинок неподалік, який використовуватиме як гостьовий для друзів із дітьми.

Нагадаємо, 31-річний британець Джордж Лейнг придбав триповерховий будинок на Сицилії за 85 пенсів і планує відремонтувати його за 15 тисячфунтів стерлінгів.