Единственное платье британской королевы Шарлотты: как выглядит наряд, которому более 220 лет (фото)

Королева Шарлотта была женой британского короля Георга III, имела значительную коллекцию платьев и предметов личного пользования. До сих пор сохранился лишь один известный наряд датированный 1805 годом.

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Британская королева Шарлотта (1744-1818) имела огромную коллекцию платьев, однако только одно из них было выставлено для всеобщего обозрения. Об истории этого наряда рассказывает известный британский историк Эми Боингтон в своем Instragram.

По ее словам, это редкое платье датируется примерно 1805 годом. Оно пошито из сотен полосок импортного кружева высочайшего качества, что делало его чрезвычайно дорогим для изготовления.

Госпожа Боингтон говорит, что на момент вероятного создания этого платья, королеве Шарлотте было около 60 лет. Само платье имеет роскошный вид, полна интересных элементов и узоров вдоль всей ее длины.

Везде узоры можно увидеть гроздья винограда, цветочные элементы и интересный узор. Некоторые специалисты убеждены, что этот узор является ничем иным как маленькой буквой C (на английском имя Шарлотта пишется как Charlotte).

Платье королевы Шарлотты (фото: townandcountrymag.com)

Историк добавляет, что именно такой элемент декора делает этот наряд личным предметом гардероба королевы Шарлотты. Само платье было выполнено в модном тогда стиле ампир, имело рукава-фонарики и длинный шлеф.

Госпожа Боингтон отмечает, что на одном из портретов королевы от 1807 года можно очень похожее платье на то, которое сейчас выставляют на обозрение. Сейчас это платье хранится в музее моды в городе Бат, однако из-за его редкости и хрупкости, оно является нечастым экспонатом на выставках.

Напомним, Фокус писал о скрытом смысле платья датской королевы Мэри и ее украшений. Мэри надела белое платье, символизирующее "чистоту короны", а ее украшения были данью уважения датскому флагу.

Также мы рассказывали о том, как портной раскрыл тайные детали платья королевы Камиллы. Брюс Олдфилд сотрудничает с женой короля еще с 2013 года, однако впервые в жизни шил наряд для коронации.