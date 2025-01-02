Єдина сукня британської королеви Шарлотти: як виглядає наряд, якому понад 220 років (фото)

Королева Шарлотта була дружиною британського короля Георга ІІІ, мала значну колекцію суконь та предметів особистого користування. До сьогодні збереглося лише одне відоме вбрання датоване 1805 роком.

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Британська королева Шарлотта (1744-1818) мала величезну колекцію суконь, однак лише одну з них було виставлено для загального огляду. Про історію цього вбрання розповідає відома британська історикиня Емі Боїнгтон у своєму Instragram.

За її словами, ця рідкісна сукня датується приблизно 1805 роком. Вона пошита із сотень смужок імпортного мережива найвищої якості, що робило її надзвичайно дорогою для виготовлення.

Пані Боїнгтон каже, що на момент ймовірного створення цієї сукні, королеві Шарлотті було близько 60 років. Сама сукня має розкішний вид, сповнена цікавих елементів і візерунків вздовж усієї її довжини.

Скрізь візерунки можна побачити грона винограду, квіткові елементи та цікавий візерунок. Деякі фахівці переконані, що цей візерунок є нічим іншим як маленькою літерами C (англійською ім'я Шарлотта пишеться як Charlotte).

Сукня королеви Шарлотти (фото: townandcountrymag.com)

Історикиня додає, що саме такий елемент декору робить це вбрання особистим предметом гардеробу королеви Шарлотти. Сама сукня була виконана в модному тоді стилі ампір, мала рукава-ліхтарики та довгий шлеф.

Пані Боїнгтон відзначає, що на одному з портретів королеви від 1807 року можна дуже схоже вбрання на те, яке зараз виставляють на огляд. Наразі ця сукня зберігається у музеї моди в місті Бат, однак через її рідкість та крихкість, вона є нечастим експонатом на виставках.

Нагадаємо, Фокус писав про прихований сенс сукні данської королеви Мері та її прикрас. Мері одягла білу сукню, що символізує "чистоту корони", а її прикраси були даниною поваги данському прапору.

Також ми розповідали про те, як кравець розкрив таємні деталі сукні королеви Камілли. Брюс Олдфілд співпрацює з дружиною короля ще з 2013 року, проте вперше у житті шив вбрання для коронації.